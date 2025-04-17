Бізнес покращив прогнози ділової активності на наступні 12 місяців – НБУ

Бізнес в Україні оптимістичніше оцінив ділову активність на наступні 12 місяців, прогнозуючи зростання інвестицій та стабілізацію курсових очікувань. Індекс ділових очікувань (ІДО) у І кварталі 2025 року зріс до 108,2% порівняно з 101,8% у IV кварталі 2024-го. Про це свідчать результати опитування Нацбанку, опубліковані 17 квітня.

Індекс, що перевищує 100, свідчить про домінування позитивних економічних настроїв у суспільстві, тоді як значення нижче 100 вказує на переважання негативних.