Бізнес покращив прогнози ділової активності на наступні 12 місяців – НБУ

Бізнес в Україні оптимістичніше оцінив ділову активність на наступні 12 місяців, прогнозуючи зростання інвестицій та стабілізацію курсових очікувань. Індекс ділових очікувань (ІДО) у І кварталі 2025 року зріс до 108,2% порівняно з 101,8% у IV кварталі 2024-го. Про це свідчать результати опитування Нацбанку, опубліковані 17 квітня.
Індекс, що перевищує 100, свідчить про домінування позитивних економічних настроїв у суспільстві, тоді як значення нижче 100 вказує на переважання негативних.
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Деталі
- Підприємства всіх регіонів, розмірів і видів діяльності очікують пожвавлення, особливо щодо обсягів реалізації та кількості працівників. Війна залишається головним обмежувальним чинником, а брак кваліфікованих кадрів посилив вплив у 2,5 раза за два роки.
- Очікування щодо виробництва товарів і послуг покращилися: баланс відповідей – 15,6% (у IV кварталі – «мінус» 1,4%). Інфляційні прогнози зросли до 11,5% (з 10,3%), при цьому 60,3% респондентів очікують інфляцію вище 10%.
- Курсові очікування послабилися: прогнозований курс – 44,23 грн/$ (з 44,42 грн/$), 61,6% очікують коливання в межах 42,01-45,00 грн/$.
- Фінансово-економічний стан підприємств дещо покращився: баланс відповідей – «мінус» 3,4% (з «мінус» 6,1%).
- Очікування щодо майбутнього розвитку стали позитивними: баланс – 4,7% (з «мінус» 1,2%). Бізнес прогнозує зростання реалізації (баланс 20,7%) та інвестицій у обладнання (13,4%) і будівництво (2,7%).
- Частка тих, хто планує залучати кредити, залишилася на рівні 35,2%, з перевагою гривневих позик (80,9%). Зависокі ставки (49,4%) та наявність інших джерел фінансування (44,2%) залишаються основними перешкодами.
- Очікування щодо іноземних інвестицій посилилися (баланс 17,2%), але їх планують залучати лише 19,2% компаній.
Контекст
Квартальне опитування проводилося з 3 лютого до 3 березня 2025 року за участю 670 підприємств із 21 регіону України (за винятком тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської та Херсонської областей).
Серед опитаних: 20,9% – торговельні компанії, 20,0% – переробна промисловість, 14,2% – сільське господарство, 13,7% – транспорт і зв’язок, 5,8% – добувна промисловість, 4,8% – енерго- та водопостачання, 3,1% – будівництво, 17,5% – інші. За розміром: 31,6% – великі, 35,7% – середні, 32,7% – малі підприємства.
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