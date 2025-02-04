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Бизнес в прошлом году тратил 192 часа на бюрократию, открытие промышленного МСП занимало 64 часа – исследование

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

В 2024 году открытие промышленного малого или среднего предприятия в Украине занимало 64 часа, всего бизнес тратил 192 часа на бюрократические процедуры. Об этом свидетельствуют данные исследования Индекса регуляторной нагрузки в 2024 году, проведенного среди шести стран – Словакии, Венгрии, Польши, Чехии, Грузии и Украины.

Подробности

  • Время открытия бизнеса. Украина продемонстрировала самый плохой показатель среди исследованных стран – для запуска промышленного малого и среднего предприятия (МСП) требуется 64 часа. Для сравнения, в Польше этот показатель составляет всего 19 часов.
Бизнес в прошлом году тратил 192 часа на бюрократию, открытие промышленного МСП занимало 64 часа – исследование /Фото 1
  • Регуляторная нагрузка в гостиничном секторе. Открытие небольшой гостиницы в Украине требует 79 часов, что является самым большим показателем среди шести стран. Даже в Польше, показавшей лучший результат, процесс занимает 24 часа из-за строгих санитарных требований.
  • Ведение бизнеса. Украина заняла второе место после Польши по скорости административных процедур для уже существующих МСП. Украинским предпринимателям необходимо потратить 192 часа в год для соблюдения бюрократических требований, что значительно меньше 272 часов в Словакии, возглавившей антирейтинг.
Бизнес в прошлом году тратил 192 часа на бюрократию, открытие промышленного МСП занимало 64 часа – исследование /Фото 2
  • Изменения в законодательстве. В 2024 году в Украине зафиксировали наибольшее количество изменений в ключевые регуляторные документы – 35. Это существенно увеличило бюрократическую нагрузку на бизнес, говорят эксперты.
  • Этот общий результат рассчитывается как среднее время, необходимое для запуска и деятельности малого отеля и промышленного бизнеса. По словам экспертов, хуже всего дела обстоят в Словакии, дальше следуют Венгрия и Грузия.
  • «Несмотря на значительную бюрократическую нагрузку, Украина заняла второе место по легкости ведения бизнеса среди шести исследованных стран. Это довольно неожиданный результат, учитывая, что четыре из них – страны ЕС», – отметила исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив.

Контекст

С 2016 года словацкий Институт экономических и социальных исследований (INESS) рассчитывает Бюрократический индекс (Bureaucracy Index) для оценки времени, которое малые и средние предприятия тратят на выполнение регуляторных требований – от открытия бизнеса до ежедневной деятельности.

Методология индекса предполагает анализ продолжительности административных задач для двух условных предприятий: малой промышленной компании и небольшой гостиницы. Все задачи поделены на категории: «открытие бизнеса» и «ведение бизнеса». Время, затраченное на выполнение бюрократических процедур, измеряется в часах.

В 2024 году в исследовании приняли участие аналитические центры из шести стран, включая Словакию, Венгрию, Польшу, Чехию, Грузию и Украину. Украинскую сторону представлял Институт экономических исследований и политических консультаций при поддержке Фонда Фридриха Науманна.

К расчету присоединились следующие организации:

  • Institute of Economic and Social Studies (Словакия).
  • The Liberal Institute (Чехия).
  • New Economic School (Грузия).
  • Free Market Foundation (Венгрия).
  • The Civil Development Forum Foundation (Польша).
  • Институт экономических исследований и политических консультаций (Украина).
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