Бізнес торік витрачав 192 години на бюрократію, відкриття промислового МСП займало 64 години – дослідження

У 2024 році відкриття промислового малого чи середнього підприємства в Україні займало 64 години, загалом бізнес витрачав 192 години на бюрократичні процедури. Про це свідчать дані дослідження Індексу регуляторного навантаження у 2024 році, проведеного серед шести країн – Словаччини, Угорщини, Польщі, Чехії, Грузії та України.

Деталі

Час на відкриття бізнесу. Україна продемонструвала найгірший показник серед досліджених країн – для запуску промислового малого та середнього підприємства (МСП) потрібно 64 години. Для порівняння, у Польщі цей показник становить лише 19 годин.

Регуляторне навантаження у готельному секторі. Відкриття невеликого готелю в Україні потребує 79 годин, що є найбільшим показником серед шести країн. Навіть у Польщі, яка показала найкращий результат, процес займає 24 години через суворі санітарні вимоги.

Відкриття невеликого готелю в Україні потребує 79 годин, що є найбільшим показником серед шести країн. Навіть у Польщі, яка показала найкращий результат, процес займає 24 години через суворі санітарні вимоги. Ведення бізнесу. Україна посіла друге місце після Польщі за швидкістю адміністративних процедур для вже наявних МСП. Українським підприємцям необхідно витратити 192 години на рік для дотримання бюрократичних вимог, що значно менше за 272 години у Словаччині, яка очолила антирейтинг.

Зміни у законодавстві. У 2024 році в Україні зафіксували найбільшу кількість змін до ключових регуляторних документів – 35. Це суттєво збільшило бюрократичне навантаження на бізнес, говорять експерти.

У 2024 році в Україні зафіксували найбільшу кількість змін до ключових регуляторних документів – 35. Це суттєво збільшило бюрократичне навантаження на бізнес, говорять експерти. Цей загальний результат розраховується як середній час, необхідний для запуску та діяльності малого готелю і промислового бізнесу. За словами експертів, найгірше справи йдуть у Словаччині, далі йдуть Угорщина та Грузія.

«Попри значне бюрократичне навантаження, Україна посіла друге місце за легкістю ведення бізнесу серед шести досліджених країн. Це доволі неочікуваний результат, враховуючи, що чотири з них – країни ЄС», – наголосила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Контекст

Із 2016 року словацький Інститут економічних і соціальних досліджень (INESS) розраховує Бюрократичний індекс (Bureaucracy Index) для оцінки часу, який малі та середні підприємства витрачають на виконання регуляторних вимог – від відкриття бізнесу до щоденної діяльності.

Методологія індексу передбачає аналіз тривалості адміністративних завдань для двох умовних підприємств: малої промислової компанії та невеликого готелю. Всі завдання поділені на категорії: «відкриття бізнесу» та «ведення бізнесу». Час, витрачений на виконання бюрократичних процедур, вимірюється у годинах.

У 2024 році у дослідженні взяли участь аналітичні центри з шести країн, зокрема зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Чехії, Грузії та України. Українську сторону представляв Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за підтримки Фонду Фрідріха Науманна.

До розрахунку долучилися такі організації: