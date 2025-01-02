Бизнес в декабре продолжил ухудшать оценки своей деятельности – НБУ

В декабре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 45,9 по сравнению с 47,2 в ноябре, сообщила пресс-служба НБУ 2 января. Таким образом, бизнес продолжил ослаблять оценки деловой активности. Для сравнения: в декабре 2023 года ИОДА составил 45,7.
Значение индекса колеблется от 0 до 100. Ожидания бизнеса положительны, если значение индекса превышает нейтральный уровень (50).
Ключевые факты
- На оценки предприятий всех секторов негативно повлияли ухудшение ситуации в сфере безопасности, увеличение обстрелов энергетических объектов и их длительное восстановление, дальнейший рост расходов бизнеса на оплату труда, энергообеспечение и логистику, ускорение инфляции, снижение инвестиционного спроса, дефицит квалифицированных кадров, а также сезонность.
- Предприятия торговли в отличие от предыдущего месяца сдержанно оценили результаты своей деловой активности ввиду сложной ситуации с безопасностью и дефицита электроэнергии: секторальный индекс в декабре составил 49,9 (в ноябре – 51,4, в декабре 2023 года – 46,9).
- Предприятия промышленности более сдержанно оценили результаты своей текущей деятельности, учитывая дефицит электроэнергии, нехватку квалифицированных работников и увеличение производственных затрат: секторальный индекс в декабре составил 44,6 (в ноябре – 46,7, в декабре 2023 года – 46,9).
- Предприятия сферы услуг также несколько ослабили оценки своих экономических перспектив на фоне значительных перебоев с энергоснабжением, дефицита квалифицированных кадров и увеличения расходов бизнеса: секторальный индекс составил 44,5 в декабре (в ноябре – 44,8, в декабре 2023 года – 44,0).
- Предприятия строительства второй раз подряд предоставили пессимистичные оценки своих текущих экономических результатов, учитывая сезонность строительных работ, а также снижение инвестиционного спроса: секторальный индекс в декабре составил 43,4 по сравнению с 43,6 в ноябре (в декабре 2023 года – 42,1).
- Предприятия строительства и сферы услуг ожидали усиления темпов роста закупочных цен, а также цен и тарифов на собственную продукцию или услуги, респонденты промышленности и торговли спрогнозировали их ослабление.
- Ситуация на рынке труда остается сложной, хотя ожидания по поводу занятости несколько смягчились. Респонденты всех опрошенных секторов были настроены на сокращение численности работников, предприятия строительства, торговли и сферы услуг ожидали замедления темпов сокращения персонала, а промышленники спрогнозировали их незначительное ускорение.
Контекст
Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 декабря 2024 года. В опросе приняло участие 508 предприятий. Среди опрошенных предприятий 44,1% – компании промышленности, 26,4% – сферы услуг, 24,6% – торговли, 4,9% – строительства; 29,3% респондентов – крупные предприятия, 28,5% – средние, 42,1% – малые.
33,5% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9,1% – только экспортные, 18,7% – только импортные, 38,8% – не осуществляют внешнеэкономические операции.
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