Бизнес в декабре продолжил ухудшать оценки своей деятельности – НБУ

В декабре индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 45,9 по сравнению с 47,2 в ноябре, сообщила пресс-служба НБУ 2 января. Таким образом, бизнес продолжил ослаблять оценки деловой активности. Для сравнения: в декабре 2023 года ИОДА составил 45,7.

Значение индекса колеблется от 0 до 100. Ожидания бизнеса положительны, если значение индекса превышает нейтральный уровень (50).