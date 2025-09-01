Украинский бизнес в августе несколько улучшил оценки своей экономической активности против показателей июля и августа 2024, хотя в целом сохранил сдержанный подход. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса Национального банка, опубликованные 1 сентября. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 49,0 в августе с 48,3 в июле, превысив показатель августа 2024 года (48,4).
- Положительное влияние оказали активный потребительский спрос, стабильность в энергетике, замедление инфляции и сезонные факторы. Однако разрушение производственных мощностей, высокие затраты на восстановление, сырье, оплату труда, рост тарифов на электроэнергию и нехватка квалифицированных кадров сдерживали активность.
- Строительный сектор оставался оптимистичным четвертый месяц подряд благодаря стабильному спросу и сезонным условиям: секторальный индекс вырос до 54,0 (50,6 в июле, 50,7 в августе 2024-го). Предприятия прогнозировали рост объемов строительства, новых заказов и закупок сырья, а также смягчение увеличения стоимости подрядных услуг и улучшение доступности подрядчиков.
- Торговые компании шестой месяц подряд сохраняли положительные настроения благодаря оживленному спросу и поступлению нового урожая: секторальный индекс в августе составил 51,8 (51,2 в июле, 50,4 в августе 2024). Бизнес ожидал роста товарооборота и закупок товаров, но более пессимистично оценивал товарные запасы и прогнозировал дальнейшее снижение торговой маржи.
- Промышленные предприятия сохранили сдержанные оценки из-за разрушения мощностей и высоких затрат: секторальный индекс остался почти неизменным – 48,7 (48,6 в июле и августе 2024-го). Промышленники прогнозировали рост производства и новых заказов, а также смягчение пессимизма по экспортным заказам, незавершенному производству и остаткам готовой продукции, но ожидали сокращения запасов сырья.
- Сфера услуг осталась самой пессимистичной из-за высокой стоимости логистики, удорожания электроэнергии и дефицита кадров: секторальный индекс вырос до 47,0 (45,8 в июле, 46,5 в августе 2024-го). Предприятия прогнозировали сокращение объема услуг, но менее пессимистично оценивали новые заказы и услуги в процессе выполнения.
- Предприятия строительства, торговли и сферы услуг ожидали замедления роста цен на свою продукцию или услуги, в то время как промышленность прогнозировала ускорение. Что касается занятости, то только строительный сектор планировал увеличение численности работников, в то время как другие секторы предполагали сокращение персонала.
Ежемесячный опрос бизнеса проводился с 4 по 21 августа, охватив 578 предприятий. Из них 42,7% представляли промышленный сектор, 26,5% – сферу услуг, 24,6% – торговлю, 6,2% – строительство. По размеру компаний: 29,8% – крупные предприятия, 28,7% – средние, 41,5% – малые.
Что касается внешнеэкономической деятельности, 32,0% респондентов осуществляли экспорт и импорт, 9,0% – исключительно экспорт, 18,5% – только импорт, а 40,5% не участвовали во внешнеэкономических операциях.
