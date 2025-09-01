Украинский бизнес в августе несколько улучшил оценки своей экономической активности против показателей июля и августа 2024, хотя в целом сохранил сдержанный подход. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса Национального банка, опубликованные 1 сентября. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 49,0 в августе с 48,3 в июле, превысив показатель августа 2024 года (48,4).