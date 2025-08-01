Украинский бизнес в июле несколько ухудшил ожидания своей экономической активности из-за усиления обстрелов критической инфраструктуры, роста расходов на сырье, оплату труда, топливо, дефицита квалифицированных кадров и инфляционных процессов. Об этом говорится в результатах опроса НБУ, опубликованных 1 августа. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) сократился до 48,3 по сравнению с 50,0 в июне 2025 года, но остался выше показателя июля 2024 года (44,4).

Подробности

Положительными факторами оставались стабильная ситуация в энергетике, активный потребительский спрос и сезонные условия.

Предприятия торговли были наиболее оптимистичными пять месяцев подряд благодаря достаточному предложению товаров и оживленному спросу: секторальный индекс в июле составил 51,2 (52,0 – в июне 2025 года, 44,7 – в июле 2024-го). Торговые компании прогнозировали рост товарооборота и объемов закупок, а также улучшили оценки по товарным остаткам, хотя ожидали дальнейшего снижения торговой маржи.

Строительные компании третий месяц подряд демонстрировали положительные оценки благодаря устоявшемуся спросу и сезонным факторам: секторальный индекс вырос до 50,6 (50,4 – в июне 2025 года, 49,6 – в июле 2024-го).

Строители усилили ожидания закупок сырья, сохранили оптимизм относительно объемов строительства и новых заказов, но прогнозировали замедление роста стоимости подрядных услуг.

Промышленные предприятия после пяти месяцев положительных оценок в июле оказались более сдержанными из-за высоких рисков безопасности и роста затрат: секторальный индекс снизился до 48,6 (50,4 – в июне 2025 года, 45,8 – в июле 2024-го).

Ухудшились прогнозы по экспортным заказам, незавершенному производству и запасам сырья, хотя респонденты сохранили слабый оптимизм относительно объемов производства и новых заказов.

Сфера услуг второй раз подряд дала самые пессимистические оценки из-за роста логистических затрат и дефицита кадров: секторальный индекс упал до 45,8 (48,3 – в июне 2025 года, 42,5 – в июле 2024-го). В отличие от июня, предприятия прогнозировали сокращение объемов услуг и ослабление новых заказов.

Большинство респондентов всех секторов ожидали роста закупочных цен, цен на сырье и собственную продукцию или услуги. Что касается занятости, все секторы прогнозировали сокращение численности работников, особенно в сфере услуг.

Контекст

Ежемесячный опрос предприятий продолжался с 7 по 24 июля 2025 года. Участие приняли 586 предприятий. Из них 42,7% представляли промышленность, 26,5% – сферу услуг, 25,3% – торговлю, 5,6% – строительство. По размеру 27,3% респондентов – крупные предприятия, 27,5% – средние, 45,2% – малые.

В числе опрошенных 30,7% предприятий проводят экспортно-импортные операции, 9,4% – только экспортные, 17,4% – только импортные, а 42,5% не занимаются внешнеэкономической деятельностью.