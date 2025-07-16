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Доля предприятий, не планирующих изменений в производстве, достигла трехлетнего максимума – ИЭД

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

Доля предпринимателей, не ожидающих существенных изменений в производстве в течение следующих двух лет, достигла максимума с октября 2022 года – 85,6% опрошенных планируют оставаться на текущем уровне. Об этом говорится в опросе Института экономических исследований (ИЭД). Индекс возобновления деловой активности в июне незначительно снизился – с 0,13 до 0,09.

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Подробности

  • Агрегированный показатель перспектив промышленности, отражающий краткосрочные ожидания, несколько улучшился – с 0,11 до 0,12.
  • Согласно опросу, наибольшее влияние на бизнес в ближайшие три года будет иметь ситуация по безопасности в Украине – 58% респондентов указали на войну, обстрелы и угрозы физической инфраструктуре. Второе место – дефицит кадров и изменения на рынке труда (49%), вызванные сокращением рабочей силы и структурной безработицей.
  • Третий ключевой фактор – восстановление инфраструктуры после войны (40%). В пятерку также вошли рост стоимости энергоносителей, нестабильность логистики (33%) и изменения регуляторной и налоговой политики (27%).
Доля предприятий, не планирующих изменений в производстве, достигла трехлетнего максимума – ИЭД /Фото 1
  • «Лишь 17% опрошенных считают, что интеграция в ЕС и адаптация к его нормам будут существенно влиять на их сектор. Геополитическую нестабильность и развитие цифровых технологий отметили по 13% респондентов, тогда как влияние искусственного интеллекта, климатических вызовов или ограничений свободной торговли ожидают всего 7%», – отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.
  • Уровень неопределенности среди бизнеса значительно вырос. В шестимесячной перспективе доля тех, кто не смог спрогнозировать общеэкономическую среду, увеличилась с 16,5% до 24,5%. Неопределенность финансово-экономического состояния предприятий возросла с 15,2% до 20,7%.
  • В долгосрочной перспективе (два года) доля тех, кто не может оценить перспективы бизнеса, поднялась с 28,7% до 37,4%. «Это связано с усилением геополитической нестабильности и обстрелами гражданской инфраструктуры», – пояснила Оксана Кузякив.
Доля предприятий, не планирующих изменений в производстве, достигла трехлетнего максимума – ИЭД /Фото 2
  • В настоящее время 62% предприятий работают на полную или почти полную мощность, а доля тех, кто работает на 50–74%, выросла до 19%. В июне доля компаний, которые нарастили производство, увеличилась с 19,5% до 22,6%, тогда как тех, кто сократил объемы, стало меньше – с 13,5% до 11,6%. Однако доля тех, кто планирует расширение производства в течение 3–4 месяцев, незначительно снизилась – с 39,9% до 37,8%.
  • Средняя продолжительность портфеля новых заказов сократилась до 4,7 месяца по сравнению с пиком в августе 2024 года. Самые длительные заказы имеют деревообрабатывающая, химическая и пищевая промышленности – 5–5,5 месяца, самые короткие – в производстве строительных материалов (3,2 месяца).
Доля предприятий, не планирующих изменений в производстве, достигла трехлетнего максимума – ИЭД /Фото 3
  • Доля предприятий с заказами на год и более уменьшилась с 15% до 12%. Ожидается рост цен на сырье (42,8%) и готовую продукцию (42,4%), что превышает майские показатели.
  • Отношение к роли государства почти не изменилось: 45% видят его как «регулятора» (+1 п.п.), 25% – как «препятствие» (+2 п.п.), 9% – как «партнера», 3% – как «друга» (+2 п.п.), 2% – как «врага» (-1 п.п.). Малый бизнес чаще считает государство препятствием (37%), чем крупный (17%) или средний (20%).

Контекст

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (#NRES), организованном ИЭД, принимают участие 473 промышленных предприятия из 21 из 27 регионов Украины. Исследование проводится регулярно с мая 2022 года.

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