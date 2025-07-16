Доля предпринимателей, не ожидающих существенных изменений в производстве в течение следующих двух лет, достигла максимума с октября 2022 года – 85,6% опрошенных планируют оставаться на текущем уровне. Об этом говорится в опросе Института экономических исследований (ИЭД). Индекс возобновления деловой активности в июне незначительно снизился – с 0,13 до 0,09.