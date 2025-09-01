Український бізнес у серпні дещо покращив оцінки своєї економічної активності порівняно з липнем та серпнем 2024 року, хоча загалом зберіг стриманий підхід. Про це свідчать результати щомісячного опитування Національного банку України, опубліковані 1 вересня. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 49,0 у серпні з 48,3 у липні перевищивши показник серпня 2024 року (48,4).