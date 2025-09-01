Український бізнес у серпні дещо покращив оцінки своєї економічної активності порівняно з липнем та серпнем 2024 року, хоча загалом зберіг стриманий підхід. Про це свідчать результати щомісячного опитування Національного банку України, опубліковані 1 вересня. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 49,0 у серпні з 48,3 у липні перевищивши показник серпня 2024 року (48,4).
- Позитивний вплив мали активний споживчий попит, стабільність в енергетиці, уповільнення інфляції та сезонні фактори. Проте руйнування виробничих потужностей, високі витрати на відновлення, сировину, оплату праці, зростання тарифів на електроенергію та брак кваліфікованих кадрів стримували активність.
- Будівельний сектор залишався найоптимістичнішим четвертий місяць поспіль завдяки стабільному попиту та сезонним умовам: секторальний індекс зріс до 54,0 (50,6 у липні, 50,7 у серпні 2024-го). Підприємства прогнозували зростання обсягів будівництва, нових замовлень і закупівель сировини, а також пом’якшення зростання вартості підрядних послуг і покращення доступності підрядників.
- Торговельні компанії шостий місяць поспіль зберігали позитивні настрої завдяки пожвавленому попиту та надходженню нового врожаю: секторальний індекс у серпні склав 51,8 (51,2 у липні, 50,4 у серпні 2024-го). Бізнес очікував зростання товарообороту та закупівель товарів, але песимістичніше оцінював товарні запаси та прогнозував подальше зниження торговельної маржі.
- Промислові підприємства зберегли стримані оцінки через руйнування потужностей і високі витрати: секторальний індекс залишився майже незмінним – 48,7 (48,6 у липні та серпні 2024-го). Промисловці прогнозували зростання виробництва та нових замовлень, а також пом’якшення песимізму щодо експортних замовлень, незавершеного виробництва та залишків готової продукції, але очікували скорочення запасів сировини.
- Сфера послуг залишилася найпесимістичнішою через високу вартість логістики, здорожчання електроенергії та дефіцит кадрів: секторальний індекс зріс до 47,0 (45,8 у липні, 46,5 у серпні 2024-го). Підприємства прогнозували скорочення обсягів послуг, але менш песимістично оцінювали нові замовлення та послуги в процесі виконання.
- Підприємства будівництва, торгівлі та сфери послуг очікували уповільнення зростання цін на свою продукцію чи послуги, тоді як промисловість прогнозувала їх прискорення. Щодо зайнятості, лише будівельний сектор планував збільшення чисельності працівників, тоді як інші сектори передбачали скорочення персоналу.
Щомісячне опитування бізнесу проводилося з 4 до 21 серпня, охопивши 578 підприємств. З них 42,7% представляли промисловий сектор, 26,5% – сферу послуг, 24,6% – торгівлю, 6,2% – будівництво. За розміром компаній: 29,8% – великі підприємства, 28,7% – середні, 41,5% – малі.
Щодо зовнішньоекономічної діяльності, 32,0% респондентів здійснювали експорт та імпорт, 9,0% – виключно експорт, 18,5% – лише імпорт, а 40,5% не брали участі в зовнішньоекономічних операціях.
