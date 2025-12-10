Группа Sol Union предпринимателя из Днепра Владислава Штипельмана инвестирует 200 млн грн в фабрику по производству замороженных и готовых к употреблению блюд в Киевской области. Об этом рассказал народный депутат, заместитель главы Верховной Рады по вопросам экономической политики Дмитрий Кисилевский.

Детали

Завод Neo Food System в Киевской области – первый проект группы Штипельмана за пределами Днепра. Строительство производственного объекта площадью более 4000 кв. м уже стартовало. Проектная мощность предприятия позволит производить 60 000 готовых блюд ежедневно.

Фабрика будет производить готовые для потребления охлажденные блюда, пастеризованные, стерилизованные и с глубокой заморозкой. Объем инвестиций группы в этот проект – 200 млн грн.

Для реализации проекта Neo Food System группа приобрела готовое промышленное помещение, которое уже имеет необходимые объемы присоединенной электроэнергии, водоснабжения, очистные сооружения и водоотведения, отметил Кисилевский.

Он рассказал, что монтаж оборудования на предприятии начнут в апреле 2026 года, запуск производства планируется в мае, выход на проектную мощность – в сентябре 2026 года.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

Группа Sol Union, которая реализует проект Neo Food System, имеет в Днепре два завода по производству еды, готовой к употреблению, быстрого приготовления, фасовки и упаковки бакалейных продуктов, стиков сахара и кофе, а также производства макаронных изделий, соусов и джема.

На различных предприятиях группы в Днепре работает 340 рабочих. Еще 130 группа готова взять на работу – продолжается поиск специалистов.

ООО «Сол Юнион» зарегистрировано в Днепре, основной вид деятельности – переработка и консервирование фруктов и овощей, оптовая торговля, свидетельствует информация в YouControl. Конечный бенефициар – Владислав Штипельман. Доход ООО «Сол Юнион» по результатам 2024 года сократился до 544 млн грн по сравнению с 1,3 млрд грн в 2023-м.