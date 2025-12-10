Група Sol Union підприємця із Дніпра Владислава Штипельмана інвестує 200 млн грн у фабрику з виробництва заморожених та готових до споживання страв у Київській області. Про це розповів народний депутат, заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський.

Деталі

Завод Neo Food System на Київщині – перший проєкт групи Штипельмана за межами Дніпра. Будівництво виробничого обʼєкту площею більше 4000 кв. м. вже стартувало. Проєктна потужність підприємства дозволятиме виробляти 60 000 готових страв щодня.

Фабрика вироблятиме готові для споживання охолоджені страви, пастеризовані, стерилізовані та з глибоким замороженням. Обсяг інвестицій групи у цей проєкт – 200 млн грн.

Для реалізації проєкту Neo Food System група придбала готове промислове приміщення, яке вже має необхідні обсяги приєднаної електроенергії, водозабезпечення, очисні споруди та водовідведення, зазначив Кисилевський.

Він розповів, що монтаж обладнання на підприємстві почнуть у квітні 2026 року, запуск виробництва планують у травні, вихід на проектну потужність – вересень 2026 року.

Контекст

Група Sol Union, яка реалізує проєкт Neo Food System має у Дніпрі два заводи з виробництва їжі готової до споживання, швидкого приготування, фасування та упаковки бакалійних продуктів, стіків цукру та кави, а також виробництва макаронних виробів, соусів та джему.

На різних підприємствах групи у Дніпрі працює 340 робітників. Ще 130 група готова взяти на роботу – триває пошук спеціалістів.

ТОВ «Сол Юніон» зареєстроване у Дніпрі, основний вид діяльності – перероблення та консервування фруктів і овочів, оптова торгівля, свідчить інформація в YouControl. Кінцевий бенефіціар – Владислав Штипельман. Дохід ТОВ «Сол Юніон» за результатами 2024 року скоротився до 544 млн грн в порівнянні з 1,3 млрд грн у 2023-му.