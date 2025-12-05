Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
09:03 хвилин
Food4Impact – новый фонд на €150 млн от Diligent Capital Partners и нидерландских партнеров для украинских малых и средних фермеров и переработчиков. Когда первые сделки, как принять участие и какие перспективы? Интервью с управляющим партнером Diligent Capital Partners Дэном Пасько
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Дэн Пасько хорошо знает, как работает украинский агробизнес изнутри. Он вошел в сектор еще в 2010-х, работая в инвестиционном департаменте президента Украины, а затем – как соучредитель Diligent Capital Partners. Его портфель включает переработчика масличных Allseeds и производителя комбикормов Yednistʼ.
По замыслу Пасько, фонд станет «быстрым мостом ликвидности» между ЕС и украинскими производителями и переработчиками.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.