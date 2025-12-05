Food4Impact – новый фонд на €150 млн от Diligent Capital Partners и нидерландских партнеров для украинских малых и средних фермеров и переработчиков. Когда первые сделки, как принять участие и какие перспективы? Интервью с управляющим партнером Diligent Capital Partners Дэном Пасько

Дэн Пасько хорошо знает, как работает украинский агробизнес изнутри. Он вошел в сектор еще в 2010-х, работая в инвестиционном департаменте президента Украины, а затем – как соучредитель Diligent Capital Partners. Его портфель включает переработчика масличных Allseeds и производителя комбикормов Yednistʼ.

По замыслу Пасько, фонд станет «быстрым мостом ликвидности» между ЕС и украинскими производителями и переработчиками.