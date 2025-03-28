Строительная группа «Ковальская» в июне запустит производство газобетона во Львовской области

Промышленно-строительная группа «Ковальская» в июне откроет новый завод по производству газобетона в селе Розвадов на Львовщине, который заменит утраченный в Новой Каховке и будет в два раза мощнее. Об этом рассказал директор «Ковальская Недвижимость» Игорь Суботенко в комментарии Delo.ua.

Подробности

Предприятие будет производить газобетонные блоки, панели, U-блоки и армированные изделия, ориентируясь на Западную Украину и экспорт в соседние страны. По словам Субботенко, запуск намечен на начало лета, и завод будет сразу работать на полную мощность без остановок, если все пойдет по плану.

Производство будет базироваться на технологии Aircrete Europe, обеспечивающей легкий бетон с улучшенной теплоизоляцией, снижая энергопотребление зданий на 20%.

Проект профинансирован голландским фондом Dutch Good Growth Fund через соглашение с Invest International, которое предоставило «Ковальской» кредит в €27 млн ​​на оборудование Aircrete год назад.

Сейчас строится первая очередь завода, аналогичная новокаховскому, с подготовленными сетями для второй линии. После полной загрузки первой очереди стартует следующая. Субботенко объяснил, что это позволит гибко реагировать на рыночный спрос.

«Ковальская» планирует развивать собственные карьеры для добычи известняка и песка, чтобы сделать комплекс автономным.

Генеральный директор Сергей Пилипенко сообщил, что общие инвестиции в индустриальный хаб во Львовской области превысят €100 млн, из которых уже вложено более €50 млн в производство и инфраструктуру.

Завод в Розвадове, в 40 км от Львова, удобно расположен для обеспечения строительных проектов в регионе и за его пределами.

Контекст

Группа «Ковальская» – украинский вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве стройматериалов и девелопменте. Она занимается изготовлением бетона, сопутствующей продукции, сухих строительных смесей, гравия, песка, извести, известняка, а также строительством жилых и коммерческих объектов.

В состав группы входят более 20 компаний. Ее продукция известна под брендами «Бетон от Ковальской», «Авеню», Siltek и другими. Производственные мощности расположены в Киевской, Житомирской, Львовской, Херсонской и Черниговской областях.