Будівельна група «Ковальська» в червні запустить виробництво газобетону на Львівщині

Промислово-будівельна група «Ковальська» у червні відкриє новий завод із виробництва газобетону в селі Розвадів на Львівщині, який замінить втрачений у Новій Каховці та матиме вдвічі більшу потужність. Про це розповів директор «Ковальська Нерухомість» Ігор Суботенко в коментарі Delo.ua .

Деталі

Підприємство вироблятиме газобетонні блоки, панелі, U-блоки та армовані вироби, орієнтуючись на Західну Україну та експорт до сусідніх країн. За словами Суботенка, запуск намічено на початок літа, і завод одразу працюватиме на повну потужність без зупинок, якщо все піде за планом.

Виробництво базуватиметься на технології Aircrete Europe, що забезпечує «легкий бетон» із покращеною теплоізоляцією, знижуючи енергоспоживання будівель на 20%.

Проєкт профінансовано голландським фондом Dutch Good Growth Fund через угоду з Invest International, яка надала «Ковальській» кредит у €27 млн на обладнання Aircrete рік тому.

Наразі будується перша черга заводу, аналогічна до новокаховського, з підготовленими мережами для другої лінії. Після повного завантаження першої черги стартує наступна. Суботенко пояснив, що це дасть змогу гнучко реагувати на ринковий попит.

«Ковальська» планує розвивати власні кар’єри для видобутку вапняку й піску, щоб зробити комплекс автономним.

Генеральний директор Сергій Пилипенко повідомив, що загальні інвестиції в індустріальний хаб у Львівській області перевищать €100 млн, із яких уже вкладено понад €50 млн у виробництво та інфраструктуру.

Завод у Розвадові, за 40 км від Львова, зручно розташований для забезпечення будівельних проєктів у регіоні та за його межами.

Контекст

Група «Ковальська» – український вертикально інтегрований холдинг, що спеціалізується на виробництві будматеріалів і девелопменті. Вона займається виготовленням бетону, супутньої продукції, сухих будівельних сумішей, гравію, піску, вапна, вапняку, а також зведенням житлових і комерційних об’єктів.

До складу групи входять понад 20 компаній. Її продукція відома під брендами «Бетон від Ковальської», «Авеню», Siltek та іншими. Виробничі потужності розташовані в Київській, Житомирській, Львівській, Херсонській і Чернігівській областях.