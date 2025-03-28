Будівельна група «Ковальська» в червні запустить виробництво газобетону на Львівщині

Промислово-будівельна група «Ковальська» у червні відкриє новий завод із виробництва газобетону в селі Розвадів на Львівщині, який замінить втрачений у Новій Каховці та матиме вдвічі більшу потужність. Про це розповів директор «Ковальська Нерухомість» Ігор Суботенко в коментарі Delo.ua.
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Деталі
- Підприємство вироблятиме газобетонні блоки, панелі, U-блоки та армовані вироби, орієнтуючись на Західну Україну та експорт до сусідніх країн. За словами Суботенка, запуск намічено на початок літа, і завод одразу працюватиме на повну потужність без зупинок, якщо все піде за планом.
- Виробництво базуватиметься на технології Aircrete Europe, що забезпечує «легкий бетон» із покращеною теплоізоляцією, знижуючи енергоспоживання будівель на 20%.
- Проєкт профінансовано голландським фондом Dutch Good Growth Fund через угоду з Invest International, яка надала «Ковальській» кредит у €27 млн на обладнання Aircrete рік тому.
- Наразі будується перша черга заводу, аналогічна до новокаховського, з підготовленими мережами для другої лінії. Після повного завантаження першої черги стартує наступна. Суботенко пояснив, що це дасть змогу гнучко реагувати на ринковий попит.
- «Ковальська» планує розвивати власні кар’єри для видобутку вапняку й піску, щоб зробити комплекс автономним.
- Генеральний директор Сергій Пилипенко повідомив, що загальні інвестиції в індустріальний хаб у Львівській області перевищать €100 млн, із яких уже вкладено понад €50 млн у виробництво та інфраструктуру.
- Завод у Розвадові, за 40 км від Львова, зручно розташований для забезпечення будівельних проєктів у регіоні та за його межами.
Контекст
Група «Ковальська» – український вертикально інтегрований холдинг, що спеціалізується на виробництві будматеріалів і девелопменті. Вона займається виготовленням бетону, супутньої продукції, сухих будівельних сумішей, гравію, піску, вапна, вапняку, а також зведенням житлових і комерційних об’єктів.
До складу групи входять понад 20 компаній. Її продукція відома під брендами «Бетон від Ковальської», «Авеню», Siltek та іншими. Виробничі потужності розташовані в Київській, Житомирській, Львівській, Херсонській і Чернігівській областях.
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