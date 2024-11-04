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Новый рантье. Группа «Ковальська» начала сдавать в аренду часть офисов в UNIT.City. Удастся ли привлечь арендаторов

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Expolight кампус B06 UNIT City /предоставлено пресс-службой Expolight

Компания Expolight разработала концепцию освещения фасада кампуса B06 Фото предоставлено пресс-службой Expolight

«Ковальська» начала сдавать офисы в киевском UNIT.City. Свои первые офисные проекты – два здания совокупной площадью 40 000 кв. м – она достроила полтора года назад. Дебют компании в качестве офисного рантье пришелся на обвал спроса, рост вакантности и конкуренции

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На фасаде одного из кампусов в киевском бизнес-парке UNIT.City 23 октября развесили около десятка объявлений с призывом арендовать офисы от «Ковальська».

Промышленно-строительная группа «Ковальська» Сергея Пилипенко вошла в проект UNIT.City Василия Хмельницкого четыре года назад. Тогда она взяла на себя строительство кластера в парке из пяти бизнес-кампусов общей площадью 70 000 кв. м. Планируемая сумма инвестиций – $70 млн.

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