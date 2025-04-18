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Бизнес меньше опасается блэкаутов, треть компаний готовы инвестировать. Опрос ИЭИ

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Индекс возобновления деловой активностив марте оттолкнулся от самого низкого значения за последние два года – в феврале он составлял ноль и вырос сразу до 0,12, свидетельствуют результаты опроса Института экономических исследований (ИЭИ).

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Ключевые факты

  • По данным ИЭИ, доля положительных оценок бизнеса, что «сегодня лучше, чем было год назад», превышает долю негативных оценок, как минимум на 12%.
Бизнес меньше опасается блэкаутов, треть компаний готовы инвестировать. Опрос ИЭИ /Фото 1
  • В марте 82,6% бизнесов ожидали, что через два года они останутся на текущем уровне производства. Это самая высокая доля с июня 2024 года. При этом доля планирующих расширить деятельность сократилась с 15,4% до 14%, а планирующих сузить производство – с 5,1% до 3,4%.
  • «Показатель у 3,4% предпринимателей, которые планируют сокращать свою деятельность на фоне войны, свидетельствует о достаточно оптимистичной и устойчивой позиции бизнеса», – объясняет исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив.
  • Средний срок новых заказов продлился – уже до 5,5 месяца.
  • Нехватка рабочей силы в результате призыва или выезда сотрудников остается главным препятствием для ведения бизнеса в военное время. В марте эту проблему учитывали 65% предприятий после 64% в феврале. В марте проблема «опасно работать» стала номером два (53%), а на третье место опустилась проблема роста цен на сырье, материалы и товары (48%).
  • Однако бизнес уже не опасается отключений энергоснабжения, раньше они были среди основных опасений бизнеса. По результатам марта это препятствие опустилось на восьмую строчку, и о перебоях с электроэнергией сообщили лишь 9% опрошенных после 18% в феврале. Это минимальный показатель с сентября 2022 года, когда только 4% бизнеса отметили это препятствие среди трех самых крупных.
  • В марте только 1% респондентов считали настоящее время очень благоприятным для инвестиций в оборудование, а 42% – более или менее благоприятным, 57% сказали, что сейчас неблагоприятное время для инвестиций. Однако, согласно нашим предварительным опросам, в 2015-м, например, инвестиции считали неприемлемыми 86% респондентов, в 2011-м – 72%. Это значит, что сейчас во время войны украинский бизнес настолько приспособился, что готов к инвестициям и покупке оборудования, потому что жизнь продолжается.
  • В 2024 году инвестировали 45% бизнеса, а в 2025 году инвестиции планируют 35% опрошенных.
Бизнес меньше опасается блэкаутов, треть компаний готовы инвестировать. Опрос ИЭИ /Фото 2
  • Основными препятствиями для инвестиций названы экономическая неопределенность (40%), недостаточная прибыль (36%) и опасность для персонала или имущества компании (35%).

О опросе

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (#NRES) от ИЭИ принимают участие около 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины. Опрос проводится на ежемесячной основе с мая 2022 года. В ходе 35-го ежемесячного опроса ИЭИ опросил 475 промышленных предприятий.

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