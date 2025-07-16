Частка підприємців, які не очікують суттєвих змін у виробництві протягом наступних двох років, досягла максимуму з жовтня 2022 року – 85,6% опитаних планують залишатися на поточному рівні. Про це йдеться в опитуванні Інституту економічних досліджень (ІЕД). Індекс відновлення ділової активності у червні незначно знизився – з 0,13 до 0,09.