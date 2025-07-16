Частка підприємців, які не очікують суттєвих змін у виробництві протягом наступних двох років, досягла максимуму з жовтня 2022 року – 85,6% опитаних планують залишатися на поточному рівні. Про це йдеться в опитуванні Інституту економічних досліджень (ІЕД). Індекс відновлення ділової активності у червні незначно знизився – з 0,13 до 0,09.
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Деталі
- Агрегований показник перспектив промисловості, що відображає короткострокові очікування, дещо покращився – з 0,11 до 0,12.
- Згідно з опитуванням, найбільший вплив на бізнес у найближчі три роки матиме безпекова ситуація в Україні – 58% респондентів вказали на війну, обстріли та загрози фізичній інфраструктурі. Друге місце – дефіцит кадрів і зміни на ринку праці (49%), спричинені скороченням робочої сили та структурним безробіттям.
- Третій ключовий фактор – відновлення інфраструктури після війни (40%). До п’ятірки також увійшли зростання вартості енергоносіїв, нестабільність логістики (33%) та зміни в регуляторній і податковій політиці (27%).
- «Лише 17% опитаних вважають, що інтеграція до ЄС та адаптація до його норм суттєво впливатимуть на їхній сектор. Геополітичну нестабільність і розвиток цифрових технологій відзначили по 13% респондентів, тоді як вплив штучного інтелекту, кліматичних викликів чи обмежень вільної торгівлі очікують лише 7%», – зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
- Рівень невизначеності серед бізнесу значно зріс. У шестимісячній перспективі частка тих, хто не зміг спрогнозувати загальноекономічне середовище, збільшилася з 16,5% до 24,5%. Невизначеність щодо фінансово-економічного стану підприємств зросла з 15,2% до 20,7%.
- У довгостроковій перспективі (два роки) частка тих, хто не може оцінити перспективи бізнесу, піднялася з 28,7% до 37,4%. «Це пов’язано з посиленням геополітичної нестабільності та обстрілами цивільної інфраструктури», – пояснила Оксана Кузяків.
- Наразі 62% підприємств працюють на повну або майже повну потужність, а частка тих, хто працює на 50–74%, зросла до 19%. У червні частка компаній, які наростили виробництво, збільшилася з 19,5% до 22,6%, тоді як тих, хто скоротив обсяги, стало менше – з 13,5% до 11,6%. Проте частка тих, хто планує розширення виробництва протягом 3–4 місяців, незначно знизилася – з 39,9% до 37,8%.
- Середня тривалість портфелю нових замовлень скоротилася до 4,7 місяця проти піку в серпні 2024 року. Найдовші замовлення мають деревообробна, хімічна та харчова промисловості – 5–5,5 місяця, найкоротші – у виробництві будівельних матеріалів (3,2 місяця).
- Частка підприємств із замовленнями на рік і більше зменшилася з 15% до 12%. Очікується зростання цін на сировину (42,8%) та готову продукцію (42,4%), що перевищує травневі показники.
- Ставлення до ролі держави майже не змінилося: 45% бачать її як «регулятора» (+1 в.п.), 25% – як «перешкоду» (+2 в.п.), 9% – як «партнера», 3% – як «друга» (+2 в.п.), 2% – як «ворога» (-1 в.п.). Малий бізнес частіше вважає державу перешкодою (37%), ніж великий (17%) чи середній (20%).
Контекст
У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES), організованому ІЕД, беруть участь 473 промислові підприємства з 21 із 27 регіонів України. Дослідження проводиться регулярно з травня 2022 року.
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