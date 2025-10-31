Доля украинцев, верящих в процветание страны и ее членство в Европейском Союзе через 10 лет, выросла с 43% до 56%. Об этом идет речь в результатах опроса Киевского международного института социологии от 31 октября.
- Социологи отмечают, что с октября 2022 года по май 2025-го наблюдалась устойчивая тенденция к снижению оптимизма в украинском обществе. В мае 2025 года впервые зафиксировано преобладание пессимистических настроений: 47% респондентов считали, что через 10 лет Украина будет с разрушенной экономикой и значительным оттоком населения, против 43%, которые видели ее преуспевающим членом ЕС.
- Однако к началу октября оптимистичные настроения возобновились, и сейчас 56% положительно оценивают будущее страны.
- В то же время доля прогнозирующих разрушение страны с большим оттоком населения уменьшилась с 47% до 31%.
- Также выявлена тенденция: молодые украинцы оказываются большими пессимистами. Среди респондентов 18–29 лет 49% считают, что Украина через 10 лет будет преуспевающей, а 39% – разрушенной (баланс оптимистических и пессимистических оценок +10%; в целом по Украине – +25%). Среди возрастной группы 30-59 лет баланс составляет +23%, а среди 60+ лет – +39%.
Опрос проводился с 19 сентября по 5 октября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Во всех подконтрольных правительству регионах Украины опрошено 1008 респондентов от 18 лет.
Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%, однако из-за условий войны возможно определенное систематическое отклонение.
