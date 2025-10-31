Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Доля украинцев, верящих в процветание в составе ЕС, возросла с 43% до 56% – КМИС

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Доля украинцев, верящих в процветание страны и ее членство в Европейском Союзе через 10 лет, выросла с 43% до 56%. Об этом идет речь в результатах опроса Киевского международного института социологии от 31 октября.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Социологи отмечают, что с октября 2022 года по май 2025-го наблюдалась устойчивая тенденция к снижению оптимизма в украинском обществе. В мае 2025 года впервые зафиксировано преобладание пессимистических настроений: 47% респондентов считали, что через 10 лет Украина будет с разрушенной экономикой и значительным оттоком населения, против 43%, которые видели ее преуспевающим членом ЕС.
Доля украинцев, верящих в процветание в составе ЕС, возросла с 43% до 56% – КМИС /Фото 1
  • Однако к началу октября оптимистичные настроения возобновились, и сейчас 56% положительно оценивают будущее страны.
  • В то же время доля прогнозирующих разрушение страны с большим оттоком населения уменьшилась с 47% до 31%.
  • Также выявлена ​​тенденция: молодые украинцы оказываются большими пессимистами. Среди респондентов 18–29 лет 49% считают, что Украина через 10 лет будет преуспевающей, а 39% – разрушенной (баланс оптимистических и пессимистических оценок +10%; в целом по Украине – +25%). Среди возрастной группы 30-59 лет баланс составляет +23%, а среди 60+ лет – +39%.

Контекст

Опрос проводился с 19 сентября по 5 октября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Во всех подконтрольных правительству регионах Украины опрошено 1008 респондентов от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%, однако из-за условий войны возможно определенное систематическое отклонение.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні