Частка українців, які вірять у процвітання країни та її членство в Європейському Союзі за 10 років, зросла з 43% до 56%. Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології від 31 жовтня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Соціологи зазначають, що з жовтня 2022 року до травня 2025 року спостерігалася стійка тенденція до зниження оптимізму в українському суспільстві. У травні 2025 року вперше зафіксовано переважання песимістичних настроїв: 47% респондентів вважали, що через 10 років Україна матиме зруйновану економіку та значний відтік населення, проти 43%, які бачили її процвітаючим членом ЄС.
- Проте на початок жовтня оптимістичні настрої відновилися, і нині 56% позитивно оцінюють майбутнє країни.
- Водночас частка тих, хто прогнозує руйнацію країни з великим відтоком населення, зменшилася з 47% до 31%.
- Також виявлено тенденцію: молодші українці виявляються більшими песимістами. Серед респондентів 18–29 років 49% вважають, що Україна через 10 років буде процвітаючою, а 39% – зруйнованою (баланс оптимістичних і песимістичних оцінок +10%; загалом по Україні – +25%). Серед вікової групи 30–59 років баланс становить +23%, а серед 60+ років – +39%.
Контекст
Опитування проводилося з 19 вересня по 5 жовтня методом телефонних інтервʼю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. В усіх підконтрольних уряду регіонах України опитано 1008 респондентів віком від 18 років.
Статистична похибка вибірки не перевищує 4,1%, однак через умови війни можливе певне систематичне відхилення.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.