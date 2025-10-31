Частка українців, які вірять у процвітання країни та її членство в Європейському Союзі за 10 років, зросла з 43% до 56%. Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології від 31 жовтня.

Деталі

Соціологи зазначають, що з жовтня 2022 року до травня 2025 року спостерігалася стійка тенденція до зниження оптимізму в українському суспільстві. У травні 2025 року вперше зафіксовано переважання песимістичних настроїв: 47% респондентів вважали, що через 10 років Україна матиме зруйновану економіку та значний відтік населення, проти 43%, які бачили її процвітаючим членом ЄС.

Проте на початок жовтня оптимістичні настрої відновилися, і нині 56% позитивно оцінюють майбутнє країни.

Водночас частка тих, хто прогнозує руйнацію країни з великим відтоком населення, зменшилася з 47% до 31%.

Також виявлено тенденцію: молодші українці виявляються більшими песимістами. Серед респондентів 18–29 років 49% вважають, що Україна через 10 років буде процвітаючою, а 39% – зруйнованою (баланс оптимістичних і песимістичних оцінок +10%; загалом по Україні – +25%). Серед вікової групи 30–59 років баланс становить +23%, а серед 60+ років – +39%.

Контекст

Опитування проводилося з 19 вересня по 5 жовтня методом телефонних інтервʼю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. В усіх підконтрольних уряду регіонах України опитано 1008 респондентів віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує 4,1%, однак через умови війни можливе певне систематичне відхилення.