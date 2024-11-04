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Доля украинцев, готовых терпеть войну, сократилась с 73% до 63% – опрос КМИС

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Терпеть войну столько, сколько потребуется, готовы 63% украинцев. С февраля по октябрь этого года произошло первое снижение доли таких респондентов (73%). В то же время с 3% до 6% стало больше тех, кто готов терпеть войну еще один год. Таковы результаты опроса, проведенного с 20 сентября по 3 октября Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Подробности

  • С начала вторжения до февраля 2024 года ситуация практически не изменялась: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-3% говорили об одном годе). О более коротком собственном запасе прочности (несколько месяцев – полгода) говорили 18-21%, отметил КМИС.
  • Между февралем и октябрем 2024-го впервые зафиксировано снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется. При этом все равно большинство украинцев – 63% – утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Вместе с этим с 3% до 6% стало больше тех, кто говорит об 1 годе, то есть вместе относительно длительного периода говорят 69% украинцев.
  • Доля тех, кто говорит о более кратком периоде в несколько месяцев–полгода не выросла – 19% сейчас и 21% в феврале 2024 года (эта разница в пределах погрешности). Однако с 4% до 12% стало больше тех, кто затруднился ответить на вопрос, который, очевидно, отражает рост в целом неопределенности будущего в глазах украинцев, отметил КМИС.
  • На западе и в центре Украины тоже есть рост неопределенности, однако на юге и востоке динамика гораздо более ощутима. На юге с 68% до 50% стало меньше тех, кто говорит, что готов терпеть столько, сколько потребуется, а на востоке – с 70% до 38%, одновременно с 3% до 10% выросла доля готовых ждать год, с 1% до 11% – полгода. И на юге, и на востоке в разы стало больше тех, кто не определился со своим мнением.
  • В результатах соцопроса отмечается, что готовность терпеть войну не зависит от пола и возраста респондентов.

Об исследовании

Исследования проводились методом интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных правительству Украины регионах среди 989 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, и 1,8% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны к ней добавляется определенное систематическое отклонение, но полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность.

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