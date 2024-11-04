Частка українців, які готові терпіти війну, скоротилася з 73% до 63% – опитування КМІС

Терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, готові 63% українців. З лютого по жовтень цього року відбулося перше зниження частки таких респондентів (73%). Водночас із 3% до 6% стало більше тих, хто готовий терпіти війну ще один рік. Такі результати опитування, проведеного з 20 вересня по 3 жовтня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Деталі

Від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалася: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-3% говорили про один рік). Про коротший власний запас міцності (кілька місяців – пів року) говорили 18-21%, зазначив КМІС.

Між лютим і жовтнем 2024-го вперше зафіксоване зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. При цьому все одно більшість українців – 63% – стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Разом з цим з 3% до 6% стало більше тих, хто говорить про 1 рік, тобто разом про відносно довгий період говорять 69% українців.

Частка тих, хто говорить про більш короткий період у декілька місяців – пів року не зросла – 19% зараз і 21% у лютому 2024 року (ця різниця в межах похибки). Проте з 4% до 12% стало більше тих, хто не зміг відповісти на запитання, що, вочевидь, відображає зростання загалом невизначеності майбутнього в очах українців, зазначив КМІС.

На заході та в центрі України теж є зростання невизначеності, проте на півдні й сході динаміка набагато відчутніша. На півдні з 68% до 50% стало менше тих, хто каже, що готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно, а на сході – з 70% до 38%, водночас із 3% до 10% зросла частка тих, хто готовий чекати рік, з 1% до 11% – пів року. І на півдні, і на сході в рази стало більше тих, хто не визначився зі своєю думкою.

У результатах соцопитування зазначається, що готовність терпіти війну істотно не залежить від статі та віку респондентів.

Про дослідження

Дослідження проводили методом інтервʼю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду України регіонах серед 989 респондентів віком 18 років і старше.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, і 1,8% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність.