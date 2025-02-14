Доля украинцев, считающих неправильным направление дел в стране, выросла с 39% до 46% – опрос КМИС

На начало февраля 38% украинцев считали, что дела развиваются в правильном направлении, а 46% считали, что дела развиваются в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 2–6 февраля. По данным аналитиков, наблюдается тенденция роста пессимизма.

Ключевые факты

В начале полномасштабного вторжения 68% опрошенных считали, что дела в целом развиваются в правильном направлении, а направление считали неправильным 16%.

Впоследствии доля тех, кто говорил о правильном направлении, постепенно снижалась и в то же время росла доля тех, кто говорил о неправильном направлении. Рост наблюдался в апреле 2024 года и, возможно, был связан с тем, что опрос был проведен после одобрения США помощи Украине после длительной задержки, считают аналитики КМИС.

По состоянию на начало февраля 2025 г. 38% считали, что дела развиваются в правильном направлении, по сравнению с 51% в апреле прошлого года.

В то же время 46% украинцев считают, что дела развиваются в неправильном направлении (в апреле 2024-го – 39%).

Количество выбравших вариант «затрудняюсь ответить» возросло с 10% до 16%.

О опросе

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус», к которому добавил вопрос о направлении дел в Украине по заказу общественной организации «Центр стратегических коммуникаций «Форум».

Исследование проводилось методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, во всех подконтрольных регионах Украины было опрошено 1000 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.