Около 60% журналистов ожидают катастрофических последствий для медиа от остановки помощи США – опрос ИМИ

Большинство опрошенных медийщиков (59,2%) считают, что остановка программ поддержки медиа от США может иметь катастрофические последствия и приведет к закрытию или существенному сокращению работы многих независимых медиа, свидетельствуют результаты опроса Института массовой информации (ИМИ), проведенного с 27 января по 2 февраля.

Ключевые факты

Согласно опросу, еще 30% медийщиков ожидают значительного негативного влияния, однако верят в возможность поиска новых решений для поддержки медиа. 5% редакций заявили, что влияние будет умеренным и они смогут выжить благодаря другим ресурсам. Только 4,2% опрошенных отметили, что влияние будет минимальным и они продолжат работать, как и работали. Остальные 1,6% затруднились ответить на вопрос.

Инфографика: ИМИ

Первыми решениями медийщиков после немедленной остановки американского финансирования стали сокращение в коллективе (7,5% опрошенных), проблемы с арендой офиса (9,5%), уменьшение объемов производства контента (11%), сокращение зарплат и переход на частичную занятость (10,5%).

медийщиков после немедленной остановки американского финансирования стали сокращение в коллективе (7,5% опрошенных), проблемы с арендой офиса (9,5%), уменьшение объемов производства контента (11%), сокращение зарплат и переход на частичную занятость (10,5%). В случае, если международное финансирование медийного сектора не возобновится в течение трех месяцев, опрошенные медийщики заявили о следующих ожидаемых последствиях (можно было выбрать несколько ответов): сокращение производства контента (41%), сокращение штата (40%), переход на частичную занятость или сокращение зарплат (35%), потеря доступа к критически важным ресурсам для производства контента (35%), переход на удаленную работу из-за невозможности арендовать офис (32%), использование непрозрачных источников финансирования (казино, джинса и т.д. (12%), 8,5% опрошенных медиа и ОО закроются.

(можно было выбрать несколько ответов): сокращение производства контента (41%), сокращение штата (40%), переход на частичную занятость или сокращение зарплат (35%), потеря доступа к критически важным ресурсам для производства контента (35%), переход на удаленную работу из-за невозможности арендовать офис (32%), использование непрозрачных источников финансирования (казино, джинса и т.д. (12%), 8,5% опрошенных медиа и ОО закроются. Только 19% опрошенных медиа заявили, что будут продолжать работу на том же уровне, что и до остановки грантовой поддержки.

В качестве альтернативных источников финансирования сейчас медийщиками рассматриваются (можно было выбрать несколько вариантов ответа): поиск грантовых конкурсов среди европейских доноров (84%); поиск коммерческих партнерств; увеличение объемов рекламы (53%); краудфандинг, сбор донатов и создание сообществ для поддержки медиа (48%); государственное финансирование (11%); размещение рекламы игорного бизнеса и крипты (10%); введение платной подписки на медиа (9%); размещение джинсы (8%).

сейчас медийщиками рассматриваются (можно было выбрать несколько вариантов ответа): поиск грантовых конкурсов среди европейских доноров (84%); поиск коммерческих партнерств; увеличение объемов рекламы (53%); краудфандинг, сбор донатов и создание сообществ для поддержки медиа (48%); государственное финансирование (11%); размещение рекламы игорного бизнеса и крипты (10%); введение платной подписки на медиа (9%); размещение джинсы (8%). По данным опроса, только 15,8% опрошенных сообщили, что не получали никаких грантов от американских организаций. В то же время 35% медиа получали более 75% финансирования именно из американских грантов. Еще 15,8% редакций зависят от этих средств на уровне 50–75% бюджета. У 12,5% опрошенных американские гранты составляли 25–50% бюджета, а у 10% эти гранты составляли 10–25% бюджета. Только у 4,2% такие гранты составляли менее 10% бюджета.

Об опросе

ИМИ провел анонимный количественный онлайн-опрос журналистов методом адресного анкетирования с 27 января по 2 февраля 2025 года. В опросе приняли участие 120 представителей разных типов медиа из всех регионов Украины. Максимальная погрешность составляет 5%.

Контекст

USAID создано в 1961 году для оказания гумпомощи другим странам. Это агентство – самый большой в мире донор. В 2023 финансовом году США выделили $72 млрд помощи по всему миру: от здоровья женщин в зонах конфликта до доступа к чистой воде, лечения ВИЧ/СПИДа, энергетической безопасности и борьбы с коррупцией. Агентство предоставило 42% всей гуманитарной помощи, отслеженной ООН в 2024 году.

20 января, в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней.

3 февраля Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США. В тот же день Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора USAID.

Forbes Ukraine разобрался, какие медиа пострадают больше всего от приостановки финансирования USAID – читайте здесь.