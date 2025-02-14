Частка українців, які вважають неправильним напрямок справ у країні, зросла з 39% до 46% – опитування КМІС

Станом на початок лютого 38% українців вважали, що справи розвиваються в правильному напрямку, а 46% вважали, що справи розвиваються у неправильному напрямку, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 2–6 лютого. За даними аналітиків, спостерігається тенденція до зростання песимізму.

Ключові факти

На початку повномасштабного вторгнення 68% опитаних вважали, що справи загалом розвиваються в правильному напрямку, а вважали напрямок неправильним 16%.

Згодом частка тих, хто говорив про правильний напрямок, поступово знижувалася і водночас зростала частка тих, хто говорив про неправильний напрямок. Зростання спостерігалося в квітні 2024 року і, можливо, було пов’язане з тим, що опитування було проведене після схвалення США допомоги Україні після тривалої затримки, вважають аналітики КМІС.

Станом на початок лютого 2025 року 38% вважали, що справи розвиваються в правильному напрямку, порівняно з 51% у квітні минулого року.

Водночас 46% українців вважає, що справи розвиваються в неправильному напрямку (у квітні 2024-го – 39%).

Кількість тих, хто обрав варіант «важко відповісти», зросла з 10% до 16%.

Про опитування

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого додав запитання щодо напрямку справ в Україні на замовлення громадської організації «Центр стратегічних комунікацій «Форум».

Дослідження відбувалося методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, у всіх підконтрольних регіонах України було опитано 1000 респондентів у віці 18 років і старше.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.