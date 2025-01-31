Чехия инициировала новый проект по поставке боеприпасов для Украины

Правительство Чехии выступило с новой инициативой по закупке боеприпасов для Украины, похожей на инициативу 2024 года. Об этом пишет немецкое издание N-TV .

Подробности

Сейчас страна занимается поиском финансирования для новой инициативы по поставке снарядов, после чего будет определено, какое количество боеприпасов можно будет закупить.

«Это вопрос политической воли, и если много стран – членов ЕС вновь присоединится к нашей инициативе, мы сможем существенно помочь Украине», – заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Популярне Категория Рейтинги Дата 28 января 30 чемпионов диджитализации

Контекст

В феврале 2024 года европейские столицы начали сбор $1,5 млрд для закупки артиллерийских снарядов для Украины вне ЕС. Чехия выступила лидером данной инициативы, которая стала альтернативным путем поставок боеприпасов украинским военным. Президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что Прага нашла более полумиллиона снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм в одной из неназванных стран, которые могут быть доставлены в Украину в течение нескольких недель при быстром финансировании.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что инициативу, которая предполагала закупку 800 000 снарядов за пределами ЕС, можно будет расширить до 1,5 млн снарядов. Однако поставки задерживаются из-за роста цен на боеприпасы и снижения их качества.

15 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина уже получила 80% обещанных боеприпасов в рамках чешской инициативы.