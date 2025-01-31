Чехія ініціювала новий проєкт із постачання боєприпасів для України

Уряд Чехії виступив із новою ініціативою закупівлі боєприпасів для України, подібною до ініціативи 2024 року. Про це пише німецьке видання N-TV .

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Зараз країна займається пошуком фінансування для нової ініціативи із постачання снарядів, після чого буде визначено, яку кількість боєприпасів можна буде закупити.

«Це питання політичної волі, і якщо багато країн – членів ЄС знову приєднаються до нашої ініціативи, ми зможемо значно допомогти Україні», – заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

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Контекст

У лютому 2024 року європейські столиці розпочали збір $1,5 млрд для закупівлі артилерійських снарядів для України поза межами ЄС. Чехія виступила лідером цієї ініціативи, яка стала альтернативним шляхом постачання боєприпасів українським військовим. Президент Чехії Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки повідомив, що Прага знайшла понад пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм в одній з неназваних країн, які можуть бути доставлені в Україну протягом кількох тижнів за умови швидкого фінансування.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що ініціативу, яка передбачала закупівлю 800 000 снарядів за межами ЄС, можна буде розширити до 1,5 млн снарядів. Однак постачання затримується через зростання цін на боєприпаси та зниження їхньої якості.

15 січня цього року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна вже отримала 80% обіцяних боєприпасів у рамках чеської ініціативи.