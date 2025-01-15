Україна вже отримала 80% обіцяних в межах чеської ініціативи боєприпасів – Сибіга

В Україну вже доставили 80% обіцяних в рамках чеської ініціативи боєприпасів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтервʼю «Європейській правді» . За словами міністра, наразі йде процес фіналізації поставок, і всі обіцяні снаряди вже закуплені.

Деталі

Чехія зобовʼязалася поставити Україні 520 000 снарядів калібру 155 мм та інші боєприпаси до кінця 2024 року, і до цього часу більшість з них вже в Україні.

Міністр додав, що закупівля значною мірою залежить від донорських коштів, адже Чехія отримує фінансування від міжнародних партнерів для здійснення цих поставок. Сибіга наголосив, що важливо продовжувати роботу над залученням цих коштів, оскільки деякі країни обіцяли допомогу, але ще не внесли свої фінансові зобовʼязання.

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Контекст

У лютому 2024 року європейські столиці ініціювали збір $1,5 млрд для закупівлі артилерійських снарядів для України поза межами ЄС. Чехія взяла на себе лідерство в цій ініціативі, яка стала альтернативним планом для постачання боєприпасів українським військовим. Президент Чехії Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки повідомив, що Прага знайшла у одній з неназваних країн понад пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які можна доставити в Україну протягом кількох тижнів, якщо вдасться швидко знайти необхідне фінансування.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський додав, що ініціативу, яка передбачала закупівлю 800 000 снарядів за межами ЄС, можна буде розширити до 1,5 млн снарядів. Однак, постачання затрималося через зростання цін на боєприпаси та зниження їхньої якості.

25 червня 2024 року Україна отримала першу партію снарядів в рамках цієї ініціативи.