Четыре компании с украинскими учредителями попали в список Sifted250 – рейтинга быстрорастущих стартапов Европы, которые демонстрируют рост дохода за последние три года. Об этом говорится в релизе по итогам Sifted Summit 2025, который состоялся на прошлой неделе в Лондоне.

Подробности

Первое место в списке занял стартап из Мюнхена для подписки на автомобили Finn, продемонстрировавший сложный годовой темп роста (CAGR) на уровне 1078% и увеличивший доход с €3,2 млн в 2022 году до €444,3 млн в 2024-м.

Рейтинг Sifted250 охватывает 250 самых успешных стартапов Европы, оценивая их по трехлетнему периоду роста доходов. Среди других заметных участников упоминаются компании типа Revolut, ElevenLabs и Trade Republic, которые, по словам инвесторов на саммите, представляют «поколенные бизнесы» континента.

Компании с украинскими учредителями

29-е место занял ATLANT 3D, deep tech-стартап, основанный Максимом Плахотнюком, разрабатывающий технологию печати материалов на атомном уровне и сотрудничающий с клиентами вроде NASA и Sony.

На 58-й строчке Carmoola – британско-украинская компания, которая революционизирует рынок покупки автомобилей в Великобритании через мобильную платформу.

81-е место у Spendbase, которая помогает компаниям оптимизировать затраты на SaaS-продукты и получила поддержку от Google for Startups и Seeds of Bravery.

165-е место занял стартап Holywater, строящий будущее вертикального развлекательного контента с использованием искусственного интеллекта объемом более $8 млрд для более чем 55 млн пользователей по всему миру, а недавно анонсировавший партнерство с голливудской студией Fox Entertainment.

Контекст

Sifted250 – это ежегодный рейтинг от издания Sifted, который фокусируется на европейских стартапах с высоким темпом роста доходов за три года. В этом году список был объявлен на Sifted Summit, где собрались топ-менеджеры tech-индустрии, включая экс-CEO Google Эрика Шмидта и инвесторов из Sequoia Capital, для обсуждения регуляций, инвестиций и вызовов для европейского tech-сектора.