Чотири компанії з українськими засновниками потрапили до списку Sifted250 – рейтингу швидкозростаючих стартапів Європи, які демонструють зростанням доходу протягом останніх трьох років. Про це йдеться в релізі за підсумками Sifted Summit 2025, який відбувся минулого тижня в Лондоні.

Деталі

Перше місце у списку посів стартап із Мюнхена для підписки на автомобілі Finn, який продемонстрував складний річний темп зростання (CAGR) на рівні 1078% і збільшив дохід з €3,2 млн у 2022 році до €444,3 млн у 2024-му.

Рейтинг Sifted250 охоплює 250 найуспішніших стартапів Європи, оцінюючи їх за трирічним періодом зростання доходів. Серед інших помітних учасників згадуються компанії на кшталт Revolut, ElevenLabs та Trade Republic, які, за словами інвесторів на саміті, представляють «поколінні бізнеси» континенту.

Компанії з українськими засновниками

29-е місце посів ATLANT 3D, deep tech-стартап, заснований Максимом Плахотнюком, що розробляє технологію друку матеріалів на атомному рівні та співпрацює з клієнтами на кшталт NASA та Sony.

На 58-й сходинці Carmoola – британсько-українська компанія, яка революціонізує ринок купівлі автомобілів у Великій Британії через мобільну платформу.

81-е місце у Spendbase, яка допомагає компаніям оптимізувати витрати на SaaS-продукти та отримала підтримку від Google for Startups і Seeds of Bravery.

165-е місце посів стартап Holywater, що будує майбутнє вертикального розважального контенту з використанням штучного інтелекту обсягом понад $8 млрд для понад 55 млн користувачів по всьому світу, а нещодавно анонсував партнерство з голлівудською студією Fox Entertainment.

Компаній з українськими фаундерами, які мають схожі або й кращі цифри зростання, значно більше ніж чотири, каже керівний директор Endeavor в Україні та герой рейтингу Forbes «30 до 30» Свят Святненко. «Sifted бачить обмежену кількість стартапів зокрема тому, що вони самі подаються в цей рейтинг, розкриваючи виданню цифри», – пояснює він методологію.

Контекст

Sifted250 – це щорічний рейтинг від видання Sifted, який фокусується на європейських стартапах з найвищим темпом зростання доходів за три роки. Цього року список було оголошено на Sifted Summit, де зібралися топ-менеджери tech-індустрії, включаючи екс-CEO Google Еріка Шмідта та інвесторів з Sequoia Capital, для обговорення регуляцій, інвестицій та викликів для європейського tech-сектору.