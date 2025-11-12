Подробности

В документе не было других деталей по соглашению.

Контекст

Citigroup в августе 2022 года заявила о сворачивании своих потребительских и коммерческих банковских операций в России после вторжения Кремля в Украину. Хотя процесс сокращения розничного бизнеса в РФ Citigroup начала еще до начала полномасштабной войны, когда ее экспозиция на российский рынок превышала $5 млрд. За годы войны банку удалось существенно сократить присутствие: в частности кредитный портфель приобрел банк «Уралсиб», а в октябре прошлого года Ситибанк де-факто полностью прекратил банковские операции в стране.

Структура активов Ситибанка в России всегда была специфичной – он выполнял функции депозитария и кастодиана (ответственное хранение ценных бумаг). Поэтому значительные клиентские средства, включая дивиденды, остались замороженными на счетах типа «С».

В ответ на бегство западных компаний из России после вторжения в феврале 2022 года Путин издал указ, обязывающий одобрять специальной правительственной комиссией все соглашения с участием резидентов так называемых недружественных стран. Комиссия ввела жесткие требования к компаниям, которые стремились выйти с рынка, в частности значительное снижение стоимости активов и обязательные взносы в государственный бюджет.