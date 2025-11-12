Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє Citigroup Inc. продати свій банк у країні інвестиційній компанії Renaissance Capital. Російський уряд опублікував підписаний президентський указ про дозвіл на продаж.
Деталі
- У документі не було інших деталей щодо угоди.
Контекст
Citigroup у серпні 2022 року заявила про згортання своїх споживчих та комерційних банківських операцій у Росії після вторгнення Кремля в Україну. Хоча процес скорочення роздрібного бізнесу в Росії Citigroup розпочала ще до початку повномасштабної війни, коли її експозиція на російський ринок перевищувала $5 млрд. За роки війни банку вдалося істотно скоротити присутність: зокрема, кредитний портфель придбав банк «Уралсиб», а в жовтні минулого року Сітібанк де-факто повністю припинив банківські операції в країні.
Структура активів Сітібанку в Росії завжди була специфічною – він виконував функції депозитарію та кастодіана (відповідального зберігання цінних паперів). Через це значні клієнтські кошти, включно з дивідендами, залишилися замороженими на рахунках типу «С».
У відповідь на втечу західних компаній з Росії після вторгнення у лютому 2022 року Путін видав указ, який зобов’язував схвалювати спеціальною урядовою комісією всі угоди за участю резидентів так званих недружніх країн. Комісія запровадила жорсткі вимоги до компаній, які прагнули вийти з ринку, зокрема значне зниження вартості активів та обов’язкові внески до державного бюджету.
