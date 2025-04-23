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ГБР проводит обыски у бывшего заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Светлана Панаиотиди /из личного архива

Светлана Панаиотиди Фото из личного архива

Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди. Об этом пишет ЭП со ссылкой на адвоката Тараса Пошиванюка.

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Подробности

  • Обыски проходят по делу с 2021 года, но следователи продемонстрировали только номер уголовного производства, сказал адвокат.
  • «Ни выписки, ни каких-либо других данных у нас нет, потому что нет постановления и нам не предоставили постановление», – сказал Пошиванюк.
  • Адвокат отметил, что дело связано с решениями Антимонопольного комитета.

Контекст

Светлана Панаиотиди занимала должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства с 17 октября 2019 года по 10 марта 2021 года в правительстве под руководством премьер-министров Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Панаиотиди покинула должность по собственному желанию. После этого она продолжила деятельность в общественном секторе и благотворительных проектах, в частности через платформу «Змінюй світ. Даруй своє».

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