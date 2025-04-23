ГБР проводит обыски у бывшего заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди

Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди. Об этом пишет ЭП со ссылкой на адвоката Тараса Пошиванюка.
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- Обыски проходят по делу с 2021 года, но следователи продемонстрировали только номер уголовного производства, сказал адвокат.
- «Ни выписки, ни каких-либо других данных у нас нет, потому что нет постановления и нам не предоставили постановление», – сказал Пошиванюк.
- Адвокат отметил, что дело связано с решениями Антимонопольного комитета.
Контекст
Светлана Панаиотиди занимала должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства с 17 октября 2019 года по 10 марта 2021 года в правительстве под руководством премьер-министров Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
Панаиотиди покинула должность по собственному желанию. После этого она продолжила деятельность в общественном секторе и благотворительных проектах, в частности через платформу «Змінюй світ. Даруй своє».
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