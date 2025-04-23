ДБР провело обшуки у колишньої заступниці міністра економіки Світлани Панаіотіді. Що про це відомо (доповнено)

Державне бюро розслідувань провело обшуки у колишньої заступниці міністра економіки, адвокатки Світлани Панаіотіді. Про це пише ЕП із посиланням на адвоката Тараса Пошиванюка. Пізніше чоловік Світлани Панаіотіді, ексголова «Нафтогазу» Андрій Коболєв, розповів подробиці слідчих дій.

Деталі

Обшуки проходять у справі від 2021 року, але слідчі продемонстрували лише номер кримінального провадження, сказав адвокат.

«Ні витягу, ні будь-яких інших даних у нас немає, бо немає ухвали і нам не надали постанову», – сказав Пошиванюк.

У коментарі Kyiv Post Пошиванюк повідомив, що підставою для обшуку, ймовірно, стало рішення АМКУ за 2015 рік. Тоді Панаіотіді працювала уповноваженою АМКУ, який дозволив зареєстрованій у Швейцарії International Trading Partners AG придбати контрольний пакет акцій оператора нафтопроводу – «Південно-Західне відкрите акціонерне товариство трубопровідного транспорту нафтопродуктів» (Самара, РФ).

Доповнено. За словами Коболєва, вранці 23 квітня 2025 року слідчі ДБР провели обшук у його будинку без ухвали суду. Він зазначив, свої дії правоохоронці пояснили «необхідністю збереження доказів у справі», яка, за їхніми твердженнями, стосується подій до 2019 року.

За словами Коболєва, вранці 23 квітня 2025 року слідчі ДБР провели обшук у його будинку без ухвали суду. Він зазначив, свої дії правоохоронці пояснили «необхідністю збереження доказів у справі», яка, за їхніми твердженнями, стосується подій до 2019 року. «Близько 6:30 ранку слідчі ДБР увірвалися до нашого будинку. Без судового рішення, без дотримання норм Кримінального процесуального кодексу. Вони заявили, що шукають докази у справі, яка нібито стосується періоду до 2019 року», – розповів Коболєв.

За його словами, троє слідчих перебували всередині будинку, ще кілька осіб залишалися зовні. Під час обшуку правоохоронці вилучили два мобільні телефони, один із яких, як стверджують самі ж слідчі, належить Коболєву, хоча обшук проводився за адресою його дружини.

Було вилучено робочий комп’ютер дружини Коболєва, «яка є практикуючим адвокатом і зберігає на пристрої матеріали, захищені адвокатською таємницею», та два старі електронні пристрої, паролі до яких подружжя не пам’ятає.

«Цей обшук тривав близько п’яти годин. Нам намагалися пояснити, чому ДБР може проводити обшуки в адвокатів без рішення суду і без залучення представника Ради адвокатів. Це грубе порушення закону», – наголосив Коболєв.

Він зазначив, що вилучення речей у протоколі було позначено як «вилучення», хоча, на його думку, це більше схоже на «викрадення». Коболєв планує оскаржувати дії ДБР у судовому порядку.

Контекст

Світлана Панаіотіді обіймала посаду заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з 17 жовтня 2019 року до 10 березня 2021 року в уряді під керівництвом прем’єр-міністрів Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля.

Панаіотіді залишила посаду за власним бажанням. Після цього вона продовжила діяльність у громадському секторі та благодійних проєктах, зокрема через платформу «Змінюй світ. Даруй своє».