ГБР проводит обыски у экс-главы «Укрэнерго» Кудрицкого – ЭП

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Государственное бюро расследований провело обыски у экс-главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом 21 октября пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

  • Отмечается, что следственные действия осуществляются по делу злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.
  • Речь идет о завышении объемов вырубки леса и стоимости работ подрядчиков при строительстве энергомагистралей, пишет ЭП.
  • По данным издания, обыски также проводятся в офисах «Укрэнерго», подрядной организации и других компаний, которые, по данным ГБР, могут быть причастны к схеме. УП пишет, что против Кудрицкого открыто несколько уголовных производств из-за возможных злоупотреблений во время его работы в должности руководителя «Укрэнерго».

Контекст

30 августа 2024 года на заседании Ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Владимир Кудрицкий, тогдашний председатель правления «Укрэнерго», должен подать в отставку по собственному желанию.

Причиной такого решения были указаны незавершенные защитные сооружения вокруг подстанций «Укрэнерго», что привело к перебоям с электроснабжением после массированного российского обстрела 26 августа. Подробнее об истинных причинах увольнения Кудрицкого и кому это может быть выгодно – в материале Forbes.

В сентябре 2024 года наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» принял решение об увольнении Владимира Кудрицкого с должности главы компании. Исполняющим обязанности председателя правления был назначен Алексей Брехт. Независимые члены наблюдательного совета «Укрэнерго» отметили, что увольнение Кудрицкого произошло с нарушением принципов корпоративного управления без доказательств его ошибок или злоупотреблений. Сам Кудрицкий считает, что Минэнерго инициировало его увольнение, чтобы централизовать в своих руках строительство новой генерации.

