«Свет должен быть всегда». Кабмин согласовал новый состав набсовета «Укрэнерго». Когда заработает и чего от него ожидают украинские власти

Три месяца «Укрэнерго» работает без полноценного наблюдательного совета после скандального увольнения из его состава двух экс-президентов ENTSO-E и главы правления Владимира Кудрицкого . Обновленный совет должен заработать 9 декабря. Какие иностранцы в него войдут и почему выбрали именно их?

Кабинет Министров Украины 27 ноября согласовал кандидатуры независимых членов наблюдательного совета «Укрэнерго». Его обновленный состав должен заработать 9 декабря. В этот день завершаются полномочия нынешнего состава, утвержденного в декабре 2021 года. Кроме четырех иностранных членов, в совете должно быть три представителя государства – их назначит Министерство энергетики.

«Укрэнерго» отвечает за передачу электроэнергии от электростанций к потребителям магистральными линиями. За первые девять месяцев 2024 года компания увеличила доход на 25% – до 72 млрд грн. Убыток вырос на 78% – до 17,7 млрд грн.