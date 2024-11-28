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«Свет должен быть всегда». Кабмин согласовал новый состав набсовета «Укрэнерго». Когда заработает и чего от него ожидают украинские власти

Анастасия Дэйна
Анастасия Дэйна
Forbes

3 хв читання

ЛЕП Укренерго /Иллюстрация Shutterstock

«Укрэнерго» управляет 94 подстанциями и более чем 19 000 км линий электропередачи. Фото Иллюстрация Shutterstock

Три месяца «Укрэнерго» работает без полноценного наблюдательного совета после скандального увольнения из его состава двух экс-президентов ENTSO-E и главы правления Владимира Кудрицкого. Обновленный совет должен заработать 9 декабря. Какие иностранцы в него войдут и почему выбрали именно их?

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Кабинет Министров Украины 27 ноября согласовал кандидатуры независимых членов наблюдательного совета «Укрэнерго». Его обновленный состав должен заработать 9 декабря. В этот день завершаются полномочия нынешнего состава, утвержденного в декабре 2021 года. Кроме четырех иностранных членов, в совете должно быть три представителя государства – их назначит Министерство энергетики.

«Укрэнерго» отвечает за передачу электроэнергии от электростанций к потребителям магистральными линиями. За первые девять месяцев 2024 года компания увеличила доход на 25% – до 72 млрд грн. Убыток вырос на 78% – до 17,7 млрд грн.

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