Державне бюро розслідувань провело обшуки у екскерівника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Про це 21 жовтня пише «Економічна правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Деталі

Зазначається, що слідчі дії здійснюються в справі щодо зловживання службовим становищем та привласнення коштів державної компанії.

Йдеться про завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт підрядників під час будівництва енергомагістралей, пише ЕП.

За даними видання, обшуки також проводяться в офісах «Укренерго», підрядної організації та інших компаній, які, за даними ДБР, можуть бути причетними до схеми. ЕП пише, що проти Кудрицького відкрито кілька кримінальних проваджень через можливі зловживання під час його роботи на посаді керівника «Укренерго».

Контекст

30 серпня 2024 року на засіданні Ставки верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення, що Володимир Кудрицький, тодішній голова правління «Укренерго», має подати у відставку за власним бажанням.

Причиною такого рішення вказали незавершені захисні споруди навколо підстанцій «Укренерго», що призвело до перебоїв з електропостачанням після масованого російського обстрілу 26 серпня. Докладніше про справжні причини звільнення Кудрицького та кому це може бути вигідно – у матеріалі Forbes.

У вересні 2024 року наглядова рада НЕК «Укренерго» ухвалила рішення про звільнення Володимира Кудрицького з посади керівника компанії. Виконуючим обов’язки голови правління було призначено Олексія Брехта. Незалежні члени наглядової ради «Укренерго» зазначили, що звільнення Кудрицького відбулося з порушенням принципів корпоративного управління, без доказів його помилок чи зловживань. Сам Кудрицький вважає, що Міненерго ініціювало його звільнення, щоб централізувати в своїх руках будівництво нової генерації.