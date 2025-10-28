Госбюро расследований выдвинуло новое подозрение удерживаемому в СИЗО бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержало на Львовщине экс-руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом рассказал Forbes Ukraine собеседник в правоохранительных органах. Дополнено 12:40. Позже ГБР сообщило, что подозрение было выдвинуто по делу об организации мошенничества во время тендеров 2018 года на реконструкцию ограждений подстанций «Укрэнерго».

Подробности

Кудрицкому готовят официальное уведомление о подозрении, добавил собеседник. Предварительная квалификация – мошенничество в особо крупных размерах и легализация средств, полученных преступным путем.

По версии следствия, Кудрицкий и Гринкевич могли завладеть деньгами госкомпании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году.

Позже ГБР уточнило, что в 2018 году при проведении тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем должностное лицо госпредприятия вступило в сговор с представителями частной компании. В то время он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП «НЭК «Укрэнерго». По результатам закупок между сторонами были заключены два договора на общую сумму свыше 68 млн грн. После этого госпредприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, сообщили в ГБР. Следствие также установило факты подделки документов, подававшихся для государственной регистрации юридического лица, использовавшегося в преступной схеме. В дальнейшем фигуранты осуществили финансовые операции с полученными средствами, пытаясь придать им вид законных.

Львовскому бизнесмену сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (в организации мошенничества, подделке документов, подаваемых для государственной регистрации юридического лица, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Бывший глава правления задержан по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Контекст

21 октября ГБР провело обыски у экс-руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Следственные действия касаются дела о злоупотреблении властью и хищении средств госкомпании.

Речь идет об искусственном завышении объемов вырубки леса и стоимости работ подрядчиков при прокладке энергомагистралей. По информации «Экономической правды», обыски прошли также в офисах «Укрэнерго», подрядной фирмы и других компаний, которые, по версии ГБР, могут быть вовлечены в схему. ЭП отмечает, что против Кудрицкого возбужден ряд уголовных дел из-за вероятных нарушений во время его руководства «Укрэнерго».