Депутат Евгений Шевченко получил подозрение в государственной измене

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в государственной измене действующему народному депутату, который «нанес ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР 14 ноября. Правоохранители не называют фамилию нардепа. Учитывая приведенные факты и фото, очевидно, что речь идет о Евгении Шевченко.

Подробности

По версии следствия, народный депутат дискредитировал действующую власть, искажая факты и события в стране и публично призвал к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Подозреваемый записывал программы на собственных каналах, давал интервью пророссийски настроенным блогерам и экспертам. .

Он навязывал мнение, что Украина уже не способна победить и должна идти на переговоры с РФ на каких-либо условиях, заявляет следствие.

Как подтвердила комплексная психолого-лингвистическая и военная экспертиза, депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ, говорится в сообщении.

ГБР установило его контакты с представителями посольства Республики Беларусь, после того как он в сентябре 2020 года с флагом этой страны вышел на трибуну парламента.

Еще до полномасштабного вторжения он не раз встречался с представителями бизнес-политических структур Беларуси и президентом Лукашенко. Ссылаясь на эту встречу, депутат распространял идею отсутствия угрозы нападения российских войск с территории Беларуси и т.д.

Следствие заявляет, что у нардепа была протекция президента Беларуси, а его близкие родственники вели активный бизнес с представителями этой страны, в том числе на рынке электроэнергии и минудобрений.

Благодаря «режиму содействия» со стороны белорусских властей депутат за полгода получил €1,5 млн чистой прибыли. В то же время, по данным следствия, в Украину он смог перевести лишь €500 000. Остальные не удалось получить из-за блокирования сомнительных транзакций со стороны финмониторинга одного из европейских банков.

За это время депутат приобрел и оформил на родственников три элитных автомобиля общей стоимостью $500 000, заявило ГБР.

Депутат подозревается в совершении государственной измены по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

ГБР вручило подозрение в государственной измене народному депутату Евгению Шевченко ГБР вручило подозрение в государственной измене народному депутату Евгению Шевченко ГБР вручило подозрение в государственной измене народному депутату Евгению Шевченко Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Евгений Шевченко был избран депутатом Верховной Рады IX созыва от партии «Слуга народа» в одномандатном избирательном округе №76 (Запорожская область) как беспартийный. Во фракцию этой политической силы он входил до 2021 года.

7 ноября Шевченко в Telegram призвал президента Владимира Зеленского начать переговоры со страной-агрессором. Он заявил, что «нужно заканчивать с политическими преследованиями» нардепов.

Шевченко рассказал, что якобы «написал письмо Дональду Трампу и Джей Ди Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины».