Депутат Євгеній Шевченко отримав підозру у державній зраді

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у державній зраді чинному народному депутату, який «завдав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України». Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР 14 листопада. Правоохоронці не називають прізвище нардепа. Враховуючи наведені факти і фото, очевидно, що йдеться про Євгенія Шевченка.

Деталі

За версією слідства, народний депутат дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України.

Підозрюваний записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійськи налаштованим блогерам та експертам […] поширював інформацію, яка стверджувала в масовій свідомості думку про те, що нібито українська влада довела країну до повного краху, втрати територій і людей і не може досягти миру.

Він навʼязував думку, що Україна вже не здатна перемогти та повинна йти на переговори з РФ на будь-яких умовах, заявляє слідство.

Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, йдеться у повідомленні.

ДБР встановило його контакти з представниками посольства республіки в Білорусі після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту.

Ще до повномаштабного вторгнення він неодноразово зустрічався з представниками бізнес-політичних структур Білорусі та президентом Лукашенком. Посилаючись саме на цю зустріч, депутат поширював ідею відсутності загрози нападу російських військ із території Білорусі тощо.

Слідство заявляє, що нардеп мав протекцію президента Білорусі, а його близькі родичі вели активний бізнес із представниками цієї країни, зокрема на ринку електроенергії та міндобрив.

Завдяки «режиму сприяння» з боку білоруської влади депутат за пів року отримав €1,5 млн чистого прибутку. Водночас за даними слідства, в Україну він зміг перевести лише €500 000. Решту не вдалося отримати через блокування сумнівних транзакцій з боку фінмоніторингу одного з європейських банків.

За цей час депутат придбав і оформив на родичів три елітні автомобілі загальною вартістю $500 000, заявило ДБР.

Депутата підозрюють у вчиненні державної зради за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ДБР вручило підозру у державній зраді народному депутату Євгенію Шевченку ДБР вручило підозру у державній зраді народному депутату Євгенію Шевченку ДБР вручило підозру у державній зраді народному депутату Євгенію Шевченку Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Євген Шевченко був обраний депутатом Верховної Ради IX скликання від партії «Слуга народу» в одномандатному виборчому окрузі № 76 (Запорізька область) як безпартійного. До фракції цієї політичної сили він входив до 2021 року.

7 листопада Шевченко у Telegram закликав президента Володимира Зеленського почати переговори з країною-агресором. Він заявив, що «потрібно закінчувати з політичними переслідуваннями» нардепів.

Шевченко розповів, що нібито «написав листа Дональду Трампу і Джей Ді Венсу щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня, а також повернення демократії та свободи слова в політичне життя України».