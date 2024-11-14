Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Депутат Євгеній Шевченко отримав підозру у державній зраді

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

2 хв читання

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у державній зраді чинному народному депутату, який «завдав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України». Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР 14 листопада. Правоохоронці не називають прізвище нардепа. Враховуючи наведені факти і фото, очевидно, що йдеться про Євгенія Шевченка.

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Деталі

  • За версією слідства, народний депутат дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України. 
  • Підозрюваний записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійськи налаштованим блогерам та експертам […] поширював інформацію, яка стверджувала в масовій свідомості думку про те, що нібито українська влада довела країну до повного краху, втрати територій і людей і не може досягти миру. 
  • Він навʼязував думку, що Україна вже не здатна перемогти та повинна йти на переговори з РФ на будь-яких умовах, заявляє слідство.
  • Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, йдеться у повідомленні.
  • ДБР встановило його контакти з представниками посольства республіки в Білорусі після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту. 
  • Ще до повномаштабного вторгнення він неодноразово зустрічався з представниками бізнес-політичних структур Білорусі та президентом Лукашенком. Посилаючись саме на цю зустріч, депутат поширював ідею відсутності загрози нападу російських військ із території Білорусі тощо.
  • Слідство заявляє, що нардеп мав протекцію президента Білорусі, а його близькі родичі вели активний бізнес із представниками цієї країни, зокрема на ринку електроенергії та міндобрив. 
  • Завдяки «режиму сприяння» з боку білоруської влади депутат за пів року отримав €1,5 млн чистого прибутку. Водночас за даними слідства, в Україну він зміг перевести лише €500 000. Решту не вдалося отримати через блокування сумнівних транзакцій з боку фінмоніторингу одного з європейських банків.
  • За цей час депутат придбав і оформив на родичів три елітні автомобілі загальною вартістю $500 000, заявило ДБР.
  • Депутата підозрюють у вчиненні державної зради за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Депутат Євгеній Шевченко отримав підозру у державній зраді /Фото 1

ДБР вручило підозру у державній зраді народному депутату Євгенію Шевченку

Депутат Євгеній Шевченко отримав підозру у державній зраді /Фото 2

ДБР вручило підозру у державній зраді народному депутату Євгенію Шевченку

Депутат Євгеній Шевченко отримав підозру у державній зраді /Фото 3

ДБР вручило підозру у державній зраді народному депутату Євгенію Шевченку

Попередній слайд
Наступний слайд

Контекст

Євген Шевченко був обраний депутатом Верховної Ради IX скликання від партії «Слуга народу» в одномандатному виборчому окрузі № 76 (Запорізька область) як безпартійного. До фракції цієї політичної сили він входив до 2021 року.

7 листопада Шевченко у Telegram закликав президента Володимира Зеленського почати переговори з країною-агресором. Він заявив, що «потрібно закінчувати з політичними переслідуваннями» нардепів.

Шевченко розповів, що нібито «написав листа Дональду Трампу і Джей Ді Венсу щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня, а також повернення демократії та свободи слова в політичне життя України».

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні