Депутат Євгеній Шевченко отримав підозру у державній зраді

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у державній зраді чинному народному депутату, який «завдав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України». Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР 14 листопада. Правоохоронці не називають прізвище нардепа. Враховуючи наведені факти і фото, очевидно, що йдеться про Євгенія Шевченка.
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Деталі
- За версією слідства, народний депутат дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України.
- Підозрюваний записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійськи налаштованим блогерам та експертам […] поширював інформацію, яка стверджувала в масовій свідомості думку про те, що нібито українська влада довела країну до повного краху, втрати територій і людей і не може досягти миру.
- Він навʼязував думку, що Україна вже не здатна перемогти та повинна йти на переговори з РФ на будь-яких умовах, заявляє слідство.
- Як підтвердила комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза, депутат почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, йдеться у повідомленні.
- ДБР встановило його контакти з представниками посольства республіки в Білорусі після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту.
- Ще до повномаштабного вторгнення він неодноразово зустрічався з представниками бізнес-політичних структур Білорусі та президентом Лукашенком. Посилаючись саме на цю зустріч, депутат поширював ідею відсутності загрози нападу російських військ із території Білорусі тощо.
- Слідство заявляє, що нардеп мав протекцію президента Білорусі, а його близькі родичі вели активний бізнес із представниками цієї країни, зокрема на ринку електроенергії та міндобрив.
- Завдяки «режиму сприяння» з боку білоруської влади депутат за пів року отримав €1,5 млн чистого прибутку. Водночас за даними слідства, в Україну він зміг перевести лише €500 000. Решту не вдалося отримати через блокування сумнівних транзакцій з боку фінмоніторингу одного з європейських банків.
- За цей час депутат придбав і оформив на родичів три елітні автомобілі загальною вартістю $500 000, заявило ДБР.
- Депутата підозрюють у вчиненні державної зради за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Контекст
Євген Шевченко був обраний депутатом Верховної Ради IX скликання від партії «Слуга народу» в одномандатному виборчому окрузі № 76 (Запорізька область) як безпартійного. До фракції цієї політичної сили він входив до 2021 року.
7 листопада Шевченко у Telegram закликав президента Володимира Зеленського почати переговори з країною-агресором. Він заявив, що «потрібно закінчувати з політичними переслідуваннями» нардепів.
Шевченко розповів, що нібито «написав листа Дональду Трампу і Джей Ді Венсу щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня, а також повернення демократії та свободи слова в політичне життя України».
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