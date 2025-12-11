Государственная служба геологии и недр Украины продала Островскую площадь, расположенную в Яворовском и Самборском районах Львовской области, компании ООО «ГБЛ-1», принадлежащей Зиновию Козицкому и Карелу Комареку. Победная ставка составила 555,01 млн грн, что в 5,5 раза превышает стартовую цену 105,3 млн грн. Об этом свидетельствуют итоги аукциона в системе «Прозорро.Продажи» от 11 декабря.

Детали

Кроме победителя, в торгах соревновались еще двое участников: «Полтавская газонефтяная компания» со ставкой 555 млн грн и АО «Укргаздобыча», которое предложило 550 млн грн.

Островская площадь (газ, нефть, конденсат) расположена примерно в 17 км к северо-востоку от Самбора. Спецразрешение выдается на 20 лет и предусматривает геологическое изучение недр с последующей добычей углеводородов.

На IX нефтегазовый аукцион 11 декабря Госгеонедра выставили четыре спецразрешения. Торги за Новодиканскую площадь в Миргородском и Полтавском районах Полтавской области со стартовой ценой 369,5 млн грн запланированы на 12:25.

Аукцион по нефтегазовому Венеславовскому участку в Миргородском районе (начальная цена – 41,13 млн грн с НДС) не состоялся из-за участия только одной компании – ООО «Газ-МДС».

Еще один аукцион – за Испанский участок в Вижницком районе Черновицкой области со стартовой ценой 0,69 млн грн – был отменен в октябре.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

Козицкий является владельцем одной из крупнейших частных газодобывающих компаний Украины – «Захиднадрасервис». Предприятие работает на месторождениях во Львовской и Ивано-Франковской областях, где газ добывают с глубин до 2000 метров. С начала полномасштабного вторжения компания ввела в разработку новое месторождение и пробурила 12 скважин. Выручка компании за 2024 год составила 7,4 млрд грн.

3 декабря Госгеонедра продали спецразрешение на пользование Любинецкой нефтегазовой площадью (глубже 4000 м, за исключением пересечения с Довголуцкой площадью) во Львовской области за 110 млн грн при стартовой цене 48,31 млн грн. Победило ООО «Газ-МДС» из группы «Надра-Геоинвест», предложив на 11 грн больше, чем конкурент – ООО «Системойлинженеринг». Третий участник – ООО «Нафтогазсенс» – подал ставку 55,5 млн грн. Средства от продажи спецразрешения будут направлены в госбюджет и пополнят Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в соответствии с международными обязательствами Украины.