Державна служба геології та надр України продала Острівську площу, розташовану в Яворівському та Самбірському районах Львівської області, компанії ТОВ «ГБЛ-1», що належить Зіновію Козицькому та Карелу Комареку. Переможна ставка склала 555,01 млн грн, що у 5,5 раза перевищує стартову ціну 105,3 млн грн. Про це свідчать підсумки аукціону в системі «Прозорро.Продажі» від 11 грудня.

Деталі

Окрім переможця, у торгах змагалися ще двоє учасників: «Полтавська газонафтова компанія» зі ставкою 555 млн грн та АТ «Укргазвидобування», яке запропонувало 550 млн грн.

Острівська площа (газ, нафта, конденсат) розташована приблизно за 17 км на північний схід від Самбора. Спецдозвіл видається на 20 років і передбачає геологічне вивчення надр з подальшим видобуванням вуглеводнів.

На IX нафтогазовий аукціон 11 грудня Держгеонадра виставили чотири спецдозволи. Торги за Новодиканську площу у Миргородському та Полтавському районах Полтавської області зі стартовою ціною 369,5 млн грн заплановані на 12:25.

Аукціон щодо нафтогазової Венеславівської ділянки в Миргородському районі (початкова ціна – 41,13 млн грн з ПДВ) не відбувся через участь лише однієї компанії – ТОВ «Газ-МДС».

Ще один аукціон – за Іспанську ділянку у Вижницькому районі Чернівецької області зі стартовою ціною 0,69 млн грн – був скасований у жовтні.

Контекст

Козицький є власником однієї з найбільших приватних газовидобувних компаній України – «Західнадрасервіс». Підприємство працює на родовищах у Львівській та Івано-Франківській областях, де газ видобувають із глибин до 2000 метрів. Від початку повномасштабного вторгнення компанія ввела в розробку нове родовище та пробурила 12 свердловин. Виторг компанії за 2024 рік склав 7,4 млрд грн.

3 грудня Держгеонадра продали спецдозвіл на користування Любинецькою нафтогазовою площею (глибше 4000 м, за винятком перетину з Довголуцькою площею) у Львівській області за 110 млн грн при стартовій ціні 48,31 млн грн. Перемогло ТОВ «Газ-МДС» із групи «Надра-Геоінвест», запропонувавши на 11 грн більше, ніж конкурент – ТОВ «Системойлінженерінг». Третій учасник – ТОВ «Нафтогазсенс» – подав ставку 55,5 млн грн. Кошти від продажу спецдозволу будуть спрямовані до держбюджету та поповнять Американсько-український інвестиційний фонд відбудови відповідно до міжнародних зобов’язань України.