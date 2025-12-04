Государственная служба геологии и недр Украины с шестой попытки реализовала спецразрешение на разработку Любинецкой нефтегазовой площади во Львовской области. Об этом стало известно с данных на платформе « Prozorro.Продажи ».

Детали

Участок расположен в Стрыйском и Дрогобычском районах, примерно в 15 км к юго-западу от Стрыя. Разрешение дает право осваивать недра с глубины от 4000 м, кроме части, пересекающейся с Довголуцкой площадью в интервале 4700–5800 м.

В торгах на «Prozorro.Продажи» приняли участие три компании. Стартовая цена составляла 48,3 млн грн, но в ходе аукциона она выросла более чем вдвое – победителем стало ООО «Газ-МДС» с предложением 110 млн грн.

Компания-победитель входит в группу семьи Гузенко, ключевым лицом которой является Александр Гузенко. Группа работает в газодобыче, производстве обоев и недвижимости, а ее активы включают ООО «Надра-Геоинвест», разрабатывающее Скоробогатьковское месторождение в Полтавской области, говорится в данных на сайте YouControl.

Средства от продажи спецразрешения будут направлены в госбюджет и пополнят Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в соответствии с международными обязательствами Украины, сообщили в Госгеонедрах.

Спецразрешение выдается сроком на 20 лет и включает геологическое изучение, опытно-промышленную разработку и промышленную добычу. На площади есть залежи газа, нефти, растворенного газа и конденсата, отметили в ведомстве.

Привлечение частного капитала к освоению глубоких нефтегазовых горизонтов на Львовщине является стратегическим шагом для усиления энергетической устойчивости страны, подчеркнул глава Госгеонедр Олег Гоцинец.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

Инвестиционный фонд восстановления (Reconstruction Investment Fund, RIF) – совместный проект правительств Украины и США, созданный для привлечения частного капитала в ключевые сектора украинской экономики.

17 апреля стороны подписали меморандум, который подтвердил намерение финализировать и заключить соглашение в сфере недропользования.

30 апреля Украина и США согласовали создание совместного фонда восстановления, который будет инвестировать в добычу полезных ископаемых, нефти и газа, а также в связанную инфраструктуру и переработку внутри страны.

8 мая Верховная Рада ратифицировала межгосударственное соглашение о запуске Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Официальный старт работы фонда состоялся 23 мая.

13 мая Агентство государственно-частного партнерства и DFC подписали два коммерческих соглашения, которые определили управленческую структуру фонда и механизм формирования его капитала.

В руководящий совет фонда с украинской стороны вошли заместитель министра экономики Алексей Соболев, его заместитель Егор Перелыгин и госсекретарь МИД Александр Карасевич. Управление и наполнение фонда будет осуществляться Украиной и США на паритетных условиях – 50/50.

Украина будет перечислять в фонд 50% бюджетных поступлений от продажи новых спецразрешений и от новой ренты на добычу полезных ископаемых. США будут пополнять фонд денежными взносами или зачислять часть новой военной помощи в качестве вклада. Распределение прибыли фонда планируется после первых десяти лет работы.