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Дешевая кукуруза из США вытесняет украинскую на мировых рынках

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Цены на закупку украинской кукурузы падают из-за низкого спроса, снижения стоимости пшеницы и конкуренции с более дешевым зерном из США. Об этом пишет AgroReview 20 мая.

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Подробности

  • Экспортные цены на кукурузу в Украине составляют $225–228/т, в то время как фуражная пшеница в портах подешевела до $210–214/т. Крупные трейдеры приостановили закупки украинской кукурузы в ожидании новых соглашений, но этому мешает рост предложения более дешевой кукурузы из США, Аргентины и Бразилии.
  • В США экспорт кукурузы за 8–15 мая вырос на 32,2%, до 1,72 млн т, а за сезон достиг 45,543 млн т (+29,2% к 2024 году). Июльские фьючерсы на кукурузу в Чикаго выросли на 0,9%, до $176,2/т, а декабрьские – на 1,4%, до $173,9/т.
  • В Украине посеяно 3,5 млн га кукурузы (87% плана), но экспорт в мае 2025-го составил всего 1,26 млн т против 2,36 млн т в прошлом году, с общим показателем за сезон 19,8 млн т. Ожидается, что благоприятная погода и большие посевные площади снизят цены до $215–220/т в июне.
  • Конкуренция с американским зерном усиливается из-за 90-дневной отсрочки пошлин на экспорт США, что стимулирует поставки, в том числе 566 000 т в Мексику.
  • В Украине посевная кампания поддерживается осадками, но низкие цены и санкционное давление затрудняют экспорт. Прогноз USDA для Украины – 22 млн т кукурузы за сезон, чего еще можно достичь.
  • На международных тендерах цены на украинскую кукурузу с доставкой в ​​Азию в июле-августе держатся на уровне $244–246/т, что вынуждает трейдеров удерживать текущие цены для выполнения контрактов в начале июня.

Контекст

В 2024 году Украина экспортировала 53,9 млн т зерновых, что на 20% больше, чем в 2023-м, и стало вторым по величине результатом в истории страны после рекорда 2019 года (56,7 млн ​​т). Однако из-за более низких цен выручка выросла лишь на 13%, достигнув $9,4 млрд, что является лучшим показателем за три года войны. Максимальный финансовый результат был в 2021 году – $12,3 млрд за 50,8 млн т.

Кукуруза традиционно доминировала в экспорте – 29,6 млн т на $5,1 млрд, пшеница составляла 17,4 млн т на $2,1 млрд. Быстрее всего рос экспорт риса (в 35 раз), овса (в семь раз) и ржи (в 1,8 раза), хотя их доля в общем объеме остается незначительной.

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