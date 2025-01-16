Экспорт агропродукции сократился на 11%, а цены на зерновые выросли более чем на 60% за год – УКАБ

Цена на пшеницу за год на элеваторах Центральной Украины выросла на 60 % , кукурузы – на 55%, в то же время экспорт агропродукции сократился на 11%. Об этом сообщила руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин.

Ключевые факты

«В этом году впервые в условиях войны можно говорить о наличии прибыли при выращивании всех видов зерновых», – говорит Литвин. До этого кукуруза и ячмень были убыточными или минимально прибыльными, добавляет она.

Цены на зерновые выросли в сравнении с январем прошлого года. Цена на пшеницу на элеваторах Центральной Украины выросла на 60%, до $193/т, кукурузы — на 55%, до $177/т, ячменя — на 60%, до $166/т.

Экспорт продукции АПК сокращается: в декабре 2024 года Украина экспортировала 5,5 млн т агропродукции, что на 11,1% меньше, чем в ноябре. На первую декаду января экспортировано 69% ячменя, 63% пшеницы и 48% кукурузы.

Больше всего сократился экспорт масличных: в декабре их экспортировали на 28% меньше, чем в ноябре.

Контекст

Украинские аграрии в 2024-м собрали около 54,7 млн ​​т зерновых, что на 8,5% меньше, чем в 2023-м. Пшеницы было собрано на 2% меньше – 21,8 млн т, кукурузы – 25,8 млн т, что на 19,4% меньше, чем в 2023-м, ячменя было собрано на 0,7% больше – 5,3 млн т. На урожайность всех культур повлияла летняя засуха, но больше всего она ударила по кукурузе: ее урожайность упала 18%.

«Впервые в условиях войны сокращение экспорта не связано с логистическими ограничениями, которые создает для нас российская армия», – говорит Литвин. Причины уменьшения объемов экспорта, по ее мнению, связаны с текущей рыночной конъюнктурой, сокращением запасов продовольствия, предназначенного для экспорта, и желанием украинских аграриев реализовать продукцию в более благоприятный период.

Также снизился экспорт растительных масел. Причина – рост цен на семена подсолнечника. Только за последнюю неделю цена на подсолнечник выросла на 3%, до 24 642 грн/т, по данным Tripoli.land. Часть аграриев не спешат реализовывать выращенный урожай, ожидая дальнейшего повышения цен. Это привело к сокращению объемов производства подсолнечного масла и, соответственно, объемов экспорта.