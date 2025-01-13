Україна в 2024 році експортувала зерна на $9,4 млрд. Фізичний обсяг – другий після рекордного 2019-го

У 2024 році Україна експортувала 53,9 млн т зерна, що на 20% більше ніж у 2023 році, свідчать дані Державної митної служби України. Це другий в історії України результат: рекорд було зафіксовано 2019 року, коли на зовнішні ринки було відправлено 56,7 млн т зерна.

Ключові факти

Натомість виторг не був таким високим через нижчі ціни. Максимальний грошовий результат було досягнуто 2021 року, коли експортний виторг від продажу за кордон 50,8 млн т зерна становив рекордні $12,3 млрд.

За зростання фізичних обсягів експорту на 20% виторг українських експортерів в 2024 році збільшився тільки на 13% до $9,4 млрд. Проте це все одно найбільший показник за 3 роки від початку повномасштабного вторгнення.

Найбільші обсяги експорту традиційно припали на кукурудзу: 29,6 млн т на $5,1 млрд.

Внесок пшениці у експортні поставки в 2024 році становив 37,4 млн т на $2,1 млрд.

Найдинамічніше зростав експорт рису – фізичні обсяги зросли майже у 35 разів, вівса – у 7 разів та жита – у 1,8 раза. Але частка цих культур в зерновому експорті залишається незначною.

Оскільки інші товарні групи показали навіть потужніше зростання, питома вага зернових у вартісній структурі експорту товарів навіть знизилася у 2024 році: на 0,4 в.п. до 22,6%.

Олександра Карасьова, Forbes Ukraine

Контекст

Українські морські порти у 2024 році обробили рекордні 97,2 млн т вантажів, перевищивши показник 2023 року на 57%. Українські порти є ключовою ланкою для експорту, зокрема зернових і металопродукції.

З 1 грудня Кабмін скасував режим ліцензування експорту зернових, бобових, олійних культур та олії. Таке рішення ухвалили, щоб запобігти подвійному контролю з боку держави, оскільки з 1 грудня запрацює автоматичний режим контролю, пояснив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка. Ліцензії запровадили рік тому. Метою заявляли подолання тіньового ринку та протидію неповерненню валютної виручки в країну.

В 2024 році в Україні зібрано найменший врожай кукурудзи за 7 років. Згідно оцінок Аналітичного відділу Forbes, врожай кукурудзи мав зменшитися на 19–20% порівняно з 2023 роком, до 24,8–25,2 млн т.