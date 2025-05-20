Дешева кукурудза зі США витісняє українську на світових ринках

Ціни на закупівлю української кукурудзи падають через низький попит, зниження вартості пшениці та конкуренцію з дешевшим зерном зі США. Про це пише AgroReview 20 травня.

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Експортні ціни на кукурудзу в Україні становлять $225–228/т, тоді як фуражна пшениця в портах подешевшала до $210–214/т. Великі трейдери тимчасово зупинили закупівлі української кукурудзи, очікуючи нових угод, але цьому заважає зростання пропозиції дешевшої кукурудзи зі США, Аргентини та Бразилії.

У США експорт кукурудзи за 8–15 травня зріс на 32,2%, до 1,72 млн т, а за сезон досяг 45,543 млн т (+29,2% до 2024 року). Липневі ф’ючерси на кукурудзу в Чикаго зросли на 0,9%, до $176,2/т, а грудневі – на 1,4%, до $173,9/т.

В Україні посіяно 3,5 млн га кукурудзи (87% плану), але експорт у травні 2025-го становив лише 1,26 млн т проти 2,36 млн т торік, із загальним показником за сезон 19,8 млн т. Очікується, що сприятлива погода та більші посівні площі знизять ціни до $215–220/т у червні.

Конкуренція з американським зерном посилюється через 90-денну відстрочку мит на експорт США, що стимулює поставки, зокрема 566 000 т до Мексики.

В Україні посівна кампанія підтримується опадами, але низькі ціни та санкційний тиск ускладнюють експорт. Прогноз USDA для України – 22 млн т кукурудзи за сезон, що ще можливо досягти.

На міжнародних тендерах ціни на українську кукурудзу з доставкою в Азію в липні-серпні тримаються на рівні $244–246/т, що змушує трейдерів утримувати поточні ціни для виконання контрактів до початку червня.

Контекст

У 2024 році Україна експортувала 53,9 млн т зернових, що на 20% більше, ніж у 2023-му, і стало другим за величиною результатом в історії країни після рекорду 2019 року (56,7 млн т). Однак через нижчі ціни виторг зріс лише на 13%, досягнувши $9,4 млрд, що є найкращим показником за три роки війни. Максимальний фінансовий результат був у 2021 році – $12,3 млрд за 50,8 млн т.

Кукурудза традиційно домінувала в експорті – 29,6 млн т на $5,1 млрд, пшениця становила 17,4 млн т на $2,1 млрд. Найшвидше зростав експорт рису (у 35 разів), вівса (у сім разів) і жита (у 1,8 раза), хоча їхня частка в загальному обсязі залишається незначною.