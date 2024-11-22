В Украине ожидается самый маленький урожай кукурузы за последние семь лет

Текущая урожайность кукурузы в Украине по итогам сбора 94% площадей составляет 64 ц/га, что на 18% хуже прошлогоднего показателя, свидетельствуют оперативные данные Министерства аграрной политики и продовольствия на 21 ноября. По расчетам аналитического отдела Forbes Ukraine, в этом году ожидается минимальный урожай этой культуры за последние семь лет.

Украина – один из самых крупных экспортеров кукурузы в мире. С 1 января по 17 ноября Украина экспортировала 25,5 млн т кукурузы, на $4,2 млрд, по данным Минэкономики.