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В Украине ожидается самый маленький урожай кукурузы за последние семь лет

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes
Алексей Блинов
Алексей Блинов
Forbes

1 хв читання

Текущая урожайность кукурузы в Украине по итогам сбора 94% площадей составляет 64 ц/га, что на 18% хуже прошлогоднего показателя, свидетельствуют оперативные данные Министерства аграрной политики и продовольствия на 21 ноября. По расчетам аналитического отдела Forbes Ukraine, в этом году ожидается минимальный урожай этой культуры за последние семь лет.

Украина – один из самых крупных экспортеров кукурузы в мире. С 1 января по 17 ноября Украина экспортировала 25,5 млн т кукурузы, на $4,2 млрд, по данным Минэкономики.

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Ключевые факты

  • Всего в Украине намолочено 72,9 млн т нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 19,5 млн га.
  • Учитывая сокращение посевных площадей, урожай кукурузы должен снизиться на 19–20% по сравнению с 2023 годом, до 24,8–25,2 млн т.
  • Если в прошлый сезон сбор примерно с 15% площадей под кукурузой продолжался в первые месяцы 2024 года, то теперь такой надобности не предполагается.
  • По оценке аналитического отдела Forbes, общий урожай зерновых и зернобобовых в текущем году сократится на 10%, а масличных – на 9%.
  • На фоне сокращения общего урожая Украина собрала рекордный урожай сои, который превысил 6 млн т, за счет увеличения площадей под этой культурой в 1,4 раза по сравнению с 2023 годом.
В Украине ожидается самый маленький урожай кукурузы за последние семь лет /Фото 1

Инфографика: Анастасия Решетник

Контекст

Рекордный урожай кукурузы Украина собрала в 2021 году: 42,1 млн т. Из-за блокады портов экспорт остатков того рекордного урожая продолжался и после 2022-го.

По итогам 2024 года урожай сои в Украине может составить 5,9–6,1 млн т, а подсолнечника – 10–10,2 млн т, свидетельствуют расчеты Forbes Ukraine на основе данных Минагрополитики.

Резкий рост мировых цен на масло помог Украине компенсировать недобор 2,5 млн т урожая подсолнечника из-за засухи летом.

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