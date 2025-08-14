Forbes Digital підписка
В «Охматдете» построят Дом Рональда МакДональда. McDonald's объявил о новом проекте в поддержку семейных комнат в больницах

Проект пространства, которое должно появиться на территории «Охматдета»

Проект пространства, которое должно появиться на территории «Охматдета» Фото пресс-служба McDonald’s в Украине

Компания «McDonald’s Украина» сообщила, что в этом году начнется строительство первого в Украине Дома Рональда МакДональда на территории НДСБ «Охматдет» в Киеве. Это пространство должно обеспечить до 36 000 бесплатных ночевок в год, говорится в пресс-релизе компании.

  • В Доме Рональда МакДональда площадью около 3500 кв. м будет 50 комнат для семей, чьи дети проходят лечение в «Охматдете». Семьи смогут бесплатно проживать там столько, сколько будет продолжаться лечение. Ожидается, что здание обеспечит до 36 000 бесплатных ночевок в год и существенно снизит финансовую нагрузку на родителей.
  • Новое пространство в «Охматдете» сможет оказывать поддержку около 2600 больных детей и их семьям ежегодно. Это станет первым объектом такого формата в Украине, отметила компания.
  • Строительство реализует «Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине» при поддержке государства, международных организаций, бизнеса и благотворителей.
  • McDonald’s координирует процесс проектирования на волонтерских началах и направит на реализацию проекта 17,6 млн грн, собранных во время благотворительных акций «Долонька щастя».

Контекст

Благотворительная организация «Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине» начала работу в 2016 году. Это часть глобальной благотворительной сети, основанной в 1974 году в США, работающей в 62 странах мира. «Фонд» поддерживает развитие семейно ориентированной медицины, что предполагает привлечение всей семьи к лечению ребенка.

Стержневая программа «Фонда» в Украине – создание семейных комнат Рональда МакДональда. Это специально обустроенное место в больнице, где родители и родственники ребенка-пациента могут отдохнуть, набраться сил, пообщаться и поиграть с ребенком, а также удовлетворить свои базовые потребности в гигиене, сне или питании.

