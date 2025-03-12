Выручка «McDonaldʼs Украина» в 2024 году выросла на 30%

Выручка предприятия с иностранными инвестициями «Макдональдс Юкрейн ЛТД» выросла на 30%, до 16,8 млрд грн, в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные из базы данных Youcontrol.

Ключевые факты

В 2024 году выручка «McDonald's Украина» достигла 16,8 млрд грн, тогда как в 2023-м она составляла 12,9 млрд грн. Прибыль компании увеличилась на 23,2%, до 1,5 млрд грн.

Стоимость активов ПИИ «Макдональдс Юкрейн ЛТД» выросла на 27,3%, до 7 млрд грн. В 2023 году она составляла 5,5 млрд грн.

Контекст

В 2024 году рестораны McDonald's в Украине посетили 103 млн клиентов, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Компания постепенно возвращается к показателю 2021-го, который составил 125 млн клиентов, говорят в пресс-службе McDonald's.

В строительство и модернизацию своих украинских ресторанов в прошлом году McDonald's инвестировал 1,8 млрд грн и уплатил более 2,6 млрд грн налогов в госбюджет. В сети работает около 10 000 работников, «что также близко к 2021 году», говорят в пресс-службе компании.

Согласно оценкам McDonald's, сеть имеет потенциал до 500 ресторанов на украинском рынке. В 2025 году компания планирует открыть девять новых заведений и будет продолжать модернизацию ранее построенных. С учетом ситуации безопасности приоритетными для роста остаются центральные и западные области страны, говорят в пресс-службе компании.

В 2025 году компания рассматривает возможность вернуть завтраки во все свои рестораны. В то же время McDonald's планирует ввести в Украине услугу MOP – mobile order and pay: пользователи смогут производить и оплачивать заказы непосредственно с собственных смартфонов.

В прошлом году компания отказалась от пластиковых столовых приборов, пластиковых трубочек, резиновых перчаток в зоне производства, бумажных вкладышей для подносов и сократила использование крышечек для стаканов. Соответствующее годовое потребление пластика сокращено на 131 тонну, резины – на 70 тонн и бумаги – на 100 тонн.