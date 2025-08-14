Компанія «McDonaldʼs Україна» повідомила, що цьогоріч розпочнеться будівництво першого в Україні Дому Рональда МакДональда на території НДСЛ «Охматдит» у Києві. Цей простір має забезпечити до 36 000 безкоштовних ночівель на рік, йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Дім Рональда МакДональда площею близько 3500 кв. м матиме 50 кімнат для родин, чиї діти проходять лікування в «Охматдиті». Сім’ї зможуть безкоштовно проживати там стільки, скільки триватиме лікування. Очікується, що будівля забезпечить до 36 000 безкоштовних ночівель на рік і суттєво зменшить фінансове навантаження на батьків.

Новий простір в «Охматдиті» зможе надавати підтримку приблизно 2600 хворих дітей та їхнім родинам щороку. Це стане першим об’єктом такого формату в Україні, зазначила компанія.

Будівництво реалізує «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні» за підтримки держави, міжнародних організацій, бізнесу та благодійників.

«McDonaldʼs» координує процес проєктування на волонтерських засадах і спрямує на реалізацію проєкту 17,6 млн грн, зібраних під час цьогорічної благодійної акції «Долонька щастя».

Контекст

Благодійна організація «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні» розпочала роботу 2016 року. Це частина глобальної благодійницької мережі, заснованої 1974 року в США, що працює у 62 країнах світу. «Фундація» підтримує розвиток сімейно орієнтованої медицини, що передбачає залучення всієї сім’ї до лікування дитини.

Стрижнева програма «Фундації» в Україні – створення сімейних кімнат Рональда МакДональда. Це спеціально облаштоване місце в лікарні, де батьки й родичі дитини-пацієнта можуть перепочити, набратися сил, поспілкуватися й побавитися з дитиною, а також задовольнити свої базові потреби в гігієні, сні чи харчуванні.