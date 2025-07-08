Руководитель операционного отдела McDonald’s в Украине Дмитрий Корбут переходит на позицию регионального директора клиентского опыта McDonald’s в Польше – одном из крупнейших рынков в Европе для компании. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба украинского McDonald’s.

Ключевые факты

Дмитрий Корбут занимал должность операционного директора «МакДональдс» в Украине с 2019 года. «Он помог компании успешно пройти кризис COVID-19 и начало полномасштабной войны», – сообщает пресс-служба McDonaldʼs в Украине.

В частности, он руководил возобновлением работы ресторанов в Украине после семимесячного простоя и внедрял усиленные протоколы безопасности, которые стали новыми глобальными стандартами безопасности для «МакДональдс».

С 21 июля 2025 года Корбут станет региональным директором по клиентскому опыту «МакДональдс» в Польше. Это один из крупнейших европейских рынков компании, насчитывающий более 580 ресторанов, отмечают в пресс-службе «МаеДональдс».

Операционный отдел «МакДональдс» в Украине возглавит Ирина Кириленко. Она присоединилась к команде компании 22 года назад. Прошла путь от работницы ресторана до операционного директора.

В сентябре 2023 года она вернулась в Киев из Варшавы, где в течение года работала консультантом по клиентскому опыту в польском офисе компании, приобретая международный опыт.

Контекст

В 2024-м рестораны McDonaldʼs в Украине посетили 103 млн клиентов, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Компания постепенно возвращается к показателю 2021-го, который составил 125 млн клиентов, говорили в пресс-службе McDonaldʼs.

В строительство и модернизацию своих украинских ресторанов в прошлом году McDonaldʼs инвестировал 1,8 млрд грн и уплатил более 2,6 млрд грн налогов в госбюджет. В сети работает около 10 000 работников, «что также близко к 2021 году», рассказывали в пресс-службе компании.

Согласно оценкам McDonaldʼs, сеть имеет потенциал до 500 ресторанов на украинском рынке. В 2025 году компания планирует открыть девять новых заведений и будет продолжать модернизацию ранее построенных. С учетом ситуации безопасности приоритетными для роста остаются центральные и западные области страны, говорят в пресс-службе компании.

В 2025 году компания вернула завтраки во все свои рестораны. В то же время, McDonaldʼs планирует ввести в Украине услугу MOP – mobile order and pay: пользователи смогут осуществлять и оплачивать заказы непосредственно с собственных смартфонов.